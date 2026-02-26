WBC: Shohei Ohtani se reportó con la selección de Japón

Suscríbete a nuestros canales

La máxima figura del beisbol mundial, Shohei Ohtani, ha aterrizado oficialmente en Nagoya para unirse a la concentración de Japón. El jugador de los Dodgers de Los Ángeles abandonó el campamento de entrenamiento de las Grandes Ligas en Arizona para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico nipón, marcando el inicio de la fase final de preparación para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La llegada de Ohtani este 26 de febrero genera una alta expectativa en el entorno deportivo asiático. Tras participar en los juegos de exhibición de la Liga del Cactus con su organización en Estados Unidos, el astro japonés cumplió con los protocolos de traslado para integrarse de inmediato a las prácticas nacionales.

Preparación en el Domo de Nagoya

El cronograma de trabajo para Ohtani y el resto del equipo nacional se centrará en la cohesión del grupo y el ajuste físico antes del debut oficial. Japón, actual campeón defensor de la competición, ha estructurado un plan de entrenamientos que busca optimizar el rendimiento de sus figuras estelares que militan en la MLB.

Ohtani llega en condiciones físicas óptimas después de mostrar un desempeño sólido durante la pretemporada en Arizona.

Calendario de Japón en el Grupo C del Clásico Mundial

Japón ejercerá como anfitrión de los encuentros correspondientes al Grupo C, teniendo como sede el emblemático Tokyo Dome. El conjunto asiático iniciará la defensa de su corona mundial el próximo 5 de marzo de 2026.

El debut contra China Taipei

El primer gran compromiso en el calendario japonés está programado para el 6 de marzo, cuando se enfrenten a la selección de China Taipei.