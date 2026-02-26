Francia enciende las alarmas por la lesión de Kylian Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

La preocupación en el seno de la selección francesa ha escalado a niveles máximos en las últimas horas. En Francia temen que Kylian Mbappé llegue lesionado a la Copa del Mundo por el dolor en su rodilla izquierda, una molestia que amenaza con truncar el sueño de la tercera estrella para Les Bleus.

Desde L'Equipe informan que el astro galo lleva seis semanas jugando con molestias constantes en el Real Madrid.

Además, afirman que el delantero le cuesta mucho acelerar en la cancha, perdiendo esa punta de velocidad explosiva que lo hace el jugador más determinante del planeta.

Tratamiento a contrarreloj

Ante la gravedad de la situación y la proximidad de la cita mundialista en Norteamérica, el equipo médico ha decidido frenar en seco. Mbappé comenzará un tratamiento intensivo diseñado específicamente para evitar problemas mayores.

Como consecuencia inmediata, la estrella merengue se perderá al menos los próximos tres partidos con el club blanco en la Liga Española (Getafe, Celta de Vigo y Elche).

El propio entrenador, Álvaro Arbeloa, afirmó en rueda de prensa que la ausencia de "Kiki" será por varias semanas para tratar su rodilla.

La presión del Mundial

La gestión de esta dolencia ha generado tensiones entre el Real Madrid y el entorno de la selección francesa. Mientras en Valdebebas se priorizaba su presencia en partidos clave de la temporada, en Francia se critica el "oscurantismo" con el que se ha tratado la rodilla del "10".

Sin la capacidad goleadora de Kylian, el ataque del Madrid pierde a su máximo artillero, y Francia pierde la tranquilidad.

El cuerpo técnico liderado por Didier Deschamps sigue minuto a minuto la evolución del delantero, sabiendo que sin su figura, las probabilidades de éxito en el Mundial se reducen drásticamente.