Chilavert explota con odio contra Vini Jr y Mbappé tras el Caso Prestianni

José Luis Chilavert acaba con su imagen con un discurso cargado de discriminación. Al intentar defender a Gianluca Prestianni, el paraguayo lanzó brutales ataques homofóbicos contra jugadores del Real Madrid. Una más para el ex portero de la Selección Paraguaya que avergüenza al fútbol sudamericano.

Chilavert sobre el Caso Prestianni: "¿Por qué en España quieren sacrificar a Prestianni? Si el primer insulto vino del lado del… de Vinicius, que es de piel negra. Yo me solidarizo con Prestianni". El paraguayo aseguró que el fútbol actual está "amariconado", despreciando la comunidad LGTBIQ+.

La agresividad de Chila no tuvo límites, atacando a Kylian Mbappé: "¿Quién se solidariza con Vinicius? Mbappé que Habla de valores y él vive con un travesti. Eso no es normal, cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti".

Declaraciones de odio, que avergüenzan a todo el fútbol sudamericano. Palabras de un ex jugador que trascienden lo deportivo para convertirse en un lamentable caso de violencia verbal. Lo peor es que no es la primera vez que él ex portero paraguayo ha tenido polémicas de es estilo.

José Luis Chilavert: Escándalo tras escándalo

José Luis Chilavert fue uno de los futbolistas más importantes de los últimos 50 años en el fútbol sudamericano. Sin embargo, a estas alturas se le recuerda más por sus declaraciones fuera del terreno de juego, que por su contribución al fútbol de la región.

El ex portero ha logrado con creces y un gran empeño, dañar su imagen en Paraguay; pero también en Sudamérica con palabras de odio, justificando el racismo y la homofobia. Solo lo buscan para conocer su "opinion" en temas polémicos, pero él se siente agusto con eso.

Peleas físicas en cancha (años 90-2000s)

1996: Vs. Romário (Vélez vs Flamengo): Romário le dio patada violenta; Chilavert respondió con insultos. Rivalidad épica que escaló a amenazas mutuas.​

1996: Condena judicial: Recibió sentencia suspendida por agredir a un fisio en Vélez.​

1997: Puñetazo a Tino Asprilla (Paraguay-Colombia): Expulsado en eliminatorias al Mundial de 1998, le dio puño al colombiano. Suspendido 4 partidos (bajó a 3).

2002: Escupitajo a Roberto Carlos (Brasil-Paraguay): Tras derrota eliminatorias al Mundial 2002, escupió al brasileño por llamarlo "indio". Suspendido 3 partidos internacionales.

Escándalos post-retiro (2010s-2026)