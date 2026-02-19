Muy pendientes que hay una yegua importada que se vio bien en su ajuste y quedó lista para cruzar el disco en ganancia en la R09

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se prepara para presentar este domingo 22 de febrero la reunión número 09 del año, donde se van a correr 11 competencias que incluyen una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años.

En la primera carrera dominical, pautada para la 1:25 de la tarde es reservada, con una nómina de siete participantes a competir, correrá la zaina importada Etna’s Napper (USA).

Ella es un producto del recordado semental Uncle Mo en Etna’s Anger por Pulpit, perteneciente al Stud “Yellowstone”, entrenada por Carlos Luis Uzcátegui y el cual será montada Jhonathan Aray.

Esta seisañera logró ganar dos carreras invictas en lo que va de este primer meeting en el óvalo de Coche donde su última victoria fue el 1ro de febrero, montada por Robert Capriles, con crono de 86’’2 para el mismo tiro de 1.400 metros.

Asimismo, se perfila como la primera favorita para Gaceta Hípica y este miércoles 18 de febrero realizó su ajuste de esta manera: 41.3 para 600 metros, en pelo, cómoda y muy bien.

Así lo dio a conocer la hoja de ajustes de la División de tomatiempos del INH que es publicada en la en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos.

