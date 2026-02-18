¿El mejor estadio de Europa? Así es el imponente Roig Arena, la casa de la Copa del Rey 2026

Suscríbete a nuestros canales

Valencia no solo recibe a los mejores equipos de baloncesto del 19 al 22 de febrero; presenta al mundo uno de los escenario más moderno del continente. El Roig Arena, el ambicioso proyecto impulsado por Juan Roig, se viste de gala para acoger su primer gran evento internacional: la Copa del Rey de Baloncesto 2026.

Un coloso de alta tecnología

Inaugurado oficialmente en septiembre de 2025, el Roig Arena ha llegado para redefinir la experiencia del espectador. Con una inversión que superó los 280 millones de euros, este recinto multiusos no tiene nada que envidiar a los grandes estadios de la NBA.

Capacidad récord: Para los partidos de baloncesto, el aforo se sitúa en 15.600 espectadores , lo que garantiza un ambiente eléctrico y ensordecedor durante las eliminatorias.

Experiencia visual 360º: El pabellón cuenta con una infraestructura audiovisual sin precedentes en España, destacando sus 1.700 metros cuadrados de pantallas LED y un imponente cubo central que permite seguir cada detalle del juego desde cualquier ángulo.

Comodidad de élite: Diseñado bajo el concepto de "Arena de nueva generación", ofrece zonas de hospitality, una oferta gastronómica variada y una visibilidad perfecta desde sus tres anillos de gradas.

Más que un estadio

El Roig Arena no está solo. Para esta Copa del Rey, se ha conectado directamente con el histórico pabellón de La Fonteta (sede de la Minicopa Endesa) a través de una Fan Zone de 90.000 metros cuadrados. Este espacio se ha convertido en el pulmón del torneo, donde miles de aficionados disfrutan de conciertos, gastronomía y retos de baloncesto entre partido y partido.

Aunque el Valencia Basket ya ha disputado partidos de Liga Endesa y Euroliga en esta cancha, la Copa del Rey representa el verdadero "bautismo de fuego" para el recinto. Con 18 cámaras de televisión y una cobertura que llega a 153 países, el Roig Arena es, hoy por hoy, la capital mundial del baloncesto.

¡Atención fanáticos en Venezuela! Todos los partidos de esta Copa del Rey de Baloncesto 2026 podrás disfrutarlos en Venezuela en Exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net.