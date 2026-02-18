Aseguran que Manchester City podría descender a la quinta división

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester City estaría en el ojo del huracán y su realidad podría cambiar drásticamente si un veredicto recae del lado que no desean. Se trata del varapalo que podría recibir el club ciudadano si es declarado culpable de todos los casos por los que es investigado por presuntas infracciones financieras.

El tiempo avanza y cada vez parece más cerca la sentencia, que los declare inocentes o culpables en todo esto. Dos caminos que tienen el vilo a toda la institución inglesa.

Justamente, medios se han hecho eco de una supuesta información del diario The Telegraph, que habría informado sobre las claves del tsunami que se acercaría para la entidad si las culpas se comprueban, tanto que hasta podrían descender incluso hasta la quinta división del fútbol de este país y quedar fuera del sistema profesional.

En los detalles que se describen también se menciona que la English Football League no estaría en obligación de recibir al importante equipo europeo en Championship, League One o League Two, un escenario que deja abiertas puertas sobre una posible reubicación fuera de esas instancias.

¿De qué se acusa al Manchester City?

Lo primero a destacar y, para que se tenga contexto, está en la Premier League, desde donde se denunciaron más de 100 cargos por presuntas irregularidades contra el Fair Play financiero de la competición.

Esas infracciones habrían sido cometidas, según la acusación, entre 2009 y 2018. Este proceso inició formalmente en 2023 y desde entonces se sigue con expectativa el veredicto, que debería revelarse en los próximos meses, después de darse los alegatos finales en 2024.

Por ejemplo, en más detalles de los señalamientos de la liga inglesa aparece la acusación directa a que el equipo no habría entrenado información financiera de forma correcta por un tiempo cercano a una década. Incluso, también se denunció presuntos incumplimientos en las reglas de rentabilidad y sostenibilidad, así como de no cooperar con la investigación iniciada en 2018.

La distribución de los casos contra el Manchester City estaría enfocados en 80 por información financiera incorrecta entre 2009 y 2018; siete por presuntas violaciones a las reglas de rentabilidad entre 2015 y 2018; 35 por no prestar apoyo a la investigación y cinco por incumplimientos apegados a regulaciones de la UEFA. Durante un tiempo se dijo que los cargos llegaban a la cifra de 15 infracciones, pero posteriormente la propia liga aclaró el número.