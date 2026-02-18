Rio Ferdinand defiende a Vinicius por el incidente ocurrido con Prestianni

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Benfica y Real Madrid fue uno de los más seguidos en la jornada de este martes en los playoffs de Champions League y horas después sigue siendo tema de conversación, no solo por la victoria merengue, sino por un incidente protagonizado por Vinicius Jr.

El delantero brasilero fue el hombre que puso el único tanto del duelo, con su anotación al 50', pero posteriormente se dio uno de los momentos más tensos del encuentro.

Justamente, cuando el carioca se encaró con el argentino Gianluca Prestianni, a quien luego acuso de haber cometido actos racistas, tras llamarlo "mono", según la versión de 'Vini'.

En medio de todo, son muchas las voces que han dejado sus voces sobre lo ocurrido, entre aquellos que defienden a Prestianni, quien niega haber protagonizado esa expresión, y aquellos que lanzan su espaldarazo al jugador de la 'Canarinha'.

Rio Ferdinand entre los defensores de Vinicius

El histórico defensor inglés salió al paso de lo sucedido y se puso del lado del futbolista del Real Madrid. En sus dichos cuestionó que haya personas que critiquen la actitud del merengue y a quienes acusan al extremo por sus problemas de personalidad, además de constantes careos con los rivales.

"¿Cómo seguimos aquí hablando de racismo, para empezar? ¿Y cómo intentamos justificar cuando alguien dice algo racista? Porque '¡Ay, es culpa de Vini'! 'Si Vini no hubiera hecho esto el otro no diría esto'... No, no lo acepto. No podemos aceptar esto. Al fútbol se le llama el 'deporte rey' porque es un deporte rey, pero este tipo de tonterías lo perjudican muchísimo", dijo de entrada.

Y agregó: "Las autoridades tienen que ser mucho más estrictas con estas cosas. Lo hemos dicho por ustedes y lo seguimos diciendo, pero no entiendo cómo intentamos justificar el mal comportamiento de alguien".

En medio de todo, desde el bando madridista se ha defendido a Vinicius, mientras en Benfica han salido en respaldo de su jugador ante la serie de acusaciones en su contra.