Champions League: Así quedaron este martes los primeros partidos de ida en el Playoffs

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League volvió a la acción este martes 17 de febrero y lo hizo en una de las primeras etapas cumbre de esta edición 2025-2026, porque marca las primeras eliminatorias que se juegan en el certamen europeo.

La ronda protagonista en este momento es la de dieciseisavos de final o instancia conocida como playoffs, en la que compiten los clubes que finalizaron en la tabla de fase de liga entre los puestos 9° y 24°.

Este martes se jugaron los primeros partidos de ida, con equipos estelares como el vigente campeón, PSG, y el Real Madrid, quienes sufrieron cada uno en sus cotejos para sacar el resultado positivo.

El cuadro merengue pudo ganar en Portugal a Benfica con un marcador mínimo de 0-1, tras una anotación de Vinicius, mientras que el cuadro parisino tuvo que venir de atrás en su partido ante el Mónaco y ganar 2-3, después de ir abajo parcialmente 2-0.

Otros resultados de la jornada de Champions League

La fecha también regaló otros dos partidos, incluso uno completamente lleno de goles, con hasta siete apariciones dentro de la red. Ese duelo particularmente fue el que protagonizaron Galatasaray y Juventus, que dejaría al cuadro turco con una espectacular victoria de 5-2.

Incluso, el Galatasaray también regresó en el partido de un parcial 0-2, para ese espectacular resultado que les deja con una relativa comodidad para el compromiso de vuelta.

El otro partido de la jornada lo disputaron los conjuntos del Borussia Dortmund y Atalanta, con mejor sonrisa para el equipo alemán, que se llevó el triunfo 2-0, con goles de Serhou Guirassy (3') y Maximilian Beier (42').

Para este miércoles se disputará el resto de los partidos de ida de los playoffs de Champions League, iniciando la acción el duelo entre Qarabağ y Newcastle, para que luego jueguen Olympiacos-Leverkusen, Bodø/Glimt-Inter de Milán y Brujas-Atlético de Madrid.