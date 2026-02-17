Champions League: Por esta razón expulsan a Jose Mourinho contra el Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El encuentro de ida de los playoffs en la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, tendrá varias jugadas polémicas y una de ellas fue la expulsión del entrenador de la oncena local Jose Mourinho.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa están derrotando parcialmente 1-0 a los portugueses, gracias a un golazo al ángulo de Vinicius Júnior, quien recibió una tarjeta amarilla, tras un altercado con Gianluca Prestianni y Mourinho consideraba que merecía la segunda en una acción que puedo haber significados el empate del Benfica.

Jose Mourinho es expulsado tras este reclamo:

En una jugada donde el colombiano Richard Ríos tenía espacio, para rematar, "Vini" le cometió una falta desde atrás, la cual fue pitada por el principal, pero sin sacarle la segunda amarilla.

Eso provocó el inmediato reclamó airoso por parte del técnico del Benfica, que sí concluyó en dos tarjetas por parte del colegiado y por ende, Jose tuvo que abandonar el compromiso cerca del minuto 85.

Esto quiere decir, que el entrenador lusitano no podrá estar en el banquillo en el encuentro de vuelta, que se efectuará en el Santiago Bernabéu.