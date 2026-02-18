Economía

Precio oficial del dólar BCV para este miércoles 18 de febrero

La venta de divisas estuvo paralizada durante cuatro días debido al feriado de Carnaval

Wandor Dumont
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 06:00 am
El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este miércoles 18 de febrero de 2026. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, ambas monedas extranjeras tuvieron un incremento durante la jornada del pasado viernes 13 del mes en curso en las mesas de cambio. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 396,36 mientras que el euro se plantó en 470,28 bolívares.

La entidad financiera privada que tuvo la cotización más alta para la compra y venta de divisas fue el Banco Microfinanciero (R4) con un monto de Bs 495,15 y 492,52, respectivamente.

 

Cambio en la economía

El Banco Central de Venezuela autorizó el pasado 26 de enero que las entidades Banco ExteriorBancaribeBanco Fondo Común BFC y el Banco Venezolano de Crédito, se sumen al sistema de subasta de divisas.

Recordemos que el primer grupo que fue autorizado fueron: Banesco, Mercantil Banco UniversalBBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancamiga, los cuales la semana pasada fueron autorizadas a vender divisas a sus clientes con cuentas en el exterior.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

