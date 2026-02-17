Elena Rose y Rawayana alistan motores para Premio Lo Nuestro 2026

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 19 de febrero se llevará a cabo otra edición de Premio Los Nuestro, donde los venezolanos Elena Rose y Beto Montenegro, vocalista de Rawayana se presentarán juntos por primera vez.

Desde hace un par de días han iniciado los ensayos generales para su presentación. La cuenta oficial de los premios ha revelado imágenes de los preparativos, ofreciendo una mirada íntima a lo que será su show.

“Estamos felices de estar aquí. Venezuela representando en Premio Lo Nuestro”, fueron las palabras de la criolla.

Lo que se espera del show

Los venezolanos unirán sus voces para presentar dos temas en tarima. El primero “Luna de Miel”, una canción que forma parte del álbum de Elena Rose “Bendito Verano”, dicha producción cuenta con video musical.

“Nawará” se suma al setlist para encender la fiesta en el recinto. Este tema forma parte de la nueva propuesta musical de la agrupación “¿Dónde es el after?”, ambos artistas se han mostrado entusiasmados por presentar su performance.

La cita es el 19 de febrero a través de las pantallas de Univisión, UniMás, Galavisión y ViX vía streaming, desde el Kaseya Center, en Miami, Estados Unidos.