Elena Rose sobre su beso con Beto de Rawayana: “El amor es infinito”

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana pasado, los cantantes venezolanos Elena Rose y Beto Montenegro pusieron las redes sociales “patas pa’rriba” cuando durante un concierto en Miami, se plantaron un romántico beso que dejó más preguntas que respuestas.

Mientras interpretaban su tema en conjunto, “Luna de Miel”, sellaron el momento con el tierno gesto que fue registrado en video y corrió como pólvora en las plataformas. Desde allí, ambos desataron rumores de un posible noviazgo, a los que recientemente respondió Elena.

¿Qué dijo Elena Rose de su relación con Beto?

En una reciente entrevista para un medio argentino, le preguntaron: “¿Qué pasó con ese pico?”, con una gran sonrisa, Rose respondió con cara de enamorada: “¿Tú viste eso? Qué cuchi. Yo no hice nada”.

Asimismo, no negó ni confirmó el romance, pero dejó esta respuesta al aire: “El amor es así. Lo importante es no saber cuándo termina, el amor es infinito, yo estoy en un momento de mi vida que me lo celebro de todas sus formas”.

La complicidad sentimental

La relación entre Elena Rose y Beto Montenegro no surgió de la nada. Ambos comparten créditos la canción incluida en el nuevo álbum de la venezolana, “Bendito Verano”, un proyecto que fusiona pop, afrobeat y ritmos tropicales.

“Bendito Verano” representa un renacer para Elena como artista solista en el que busca explorar su vulnerabilidad, autenticidad y conexión espiritual, y en esa renovación también se refleja su vida personal.

La colaboración con Beto Montenegro, más allá del escenario, parece haberse convertido en una historia real de amor. Además, una publicación de la artista junto al vocalista de Rawayana en la que escribió “Tú” con un corazón rojo, dejó entrever que entre ellos podría existe más que amistad.