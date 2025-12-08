LVBP: Orlando Arcia está listo para debutar con Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas tendrá una incorporación de lujo en esta próxima semana a disputarse en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La presencia de figuras de Grandes Ligas siempre genera expectativa y esta vez no es la excepción. Orlando Arcia ya se encuentra en Venezuela para sumarse al roster activo, con la finalidad de fortalecer la ofensiva y defensa en la recta final de la ronda regular.

El pelotero de 31 años será de ese núcleo de toleteros con chapa de MLB al conjunto melenudo. Esta será su tercera campaña con este uniforme en el que ha demostrado compromiso, pasión y liderazgo cada vez que está sobre el terreno de juego.

En la actualidad, su presencia en la alineación podría resultar clave, ya que los dirigidos por José Alguacil deben demostrar que tienen lo necesario para cerrar este último mes de la campaña regular por lo más alto.

Orlando Arcia listo para jugar con Leones

Sin embargo, los Leones tendrán un “problema” que resolver. Actualmente, el equipo cuenta en el roster con dos campocortos: Brainer Bonaci y Livan Soto, aunque este último se incorporó alrededor de la cuarta semana del campeonato.

El caso de Bonaci es mucho más fuerte que el de Soto, considerando que está desde el primer día de la campaña y es uno de los candidatos a ganar el premio al Novato del Año. Pero lo que sí queda claro es que, al menos del lado ofensivo, Leones cuenta con las herramientas necesarias para ganarle a cualquier rival.

Orlando Arcia tiene seis años de experiencia en MLB, en los que ha disputado un total de 161 compromisos, seguido de 89 carreras anotadas, 167 imparables, 33 dobles, cuatro triples, 15 jonrones, 93 remolcadas y promedio de bateo en .272.

Finalmente, la llegada de un grandeliga como Arcia debe generar una nueva ilusión en los fanáticos de los Leones del Caracas, tomando en cuenta que no ha sido la temporada que esperaban de su amado equipo en la LVBP.