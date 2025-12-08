El meeting de jinetes no presentó mayor modificación en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada clausuró con rotundo éxito la cuadragésima séptima reunión de su tercer meeting la tarde de ayer domingo. La jornada, compuesta por doce vibrantes competencias, no solo mantuvo el entusiasmo del público, sino que pulverizó una nueva marca en el popular 5y6 Nacional.

Cifra Histórica: Un 5y6 de Impacto

El juego de las mayorías alcanzó una impresionante cifra récord para la apertura del mes de diciembre, totalizando Bs. 224.346.990,00.

Este monto no solo evidencia la masiva confianza y participación de la fanaticada hípica, sino que establece un nuevo hito a batir en la última jornada que resta para que la temporada de carreras en el principal óvalo del país llegue a su emocionante conclusión.

¡Navidades Resueltas! Los Afortunados Ganadores

La suerte sonrió a 23 afortunados apostadores que lograron acertar los "Seis de la Fama", quienes celebrarán la Navidad con un premio individual de Bs. 5.214.605,74. Por su parte, 577 participantes estuvieron cerca de la gloria, atinando a cinco ejemplares para cobrar un incentivo de Bs. 53.889,94.

Paridad de Jinetes: Un Reparto Equitativo de Triunfos

Un hecho singular marcó la jornada dominical en el renglón de los jinetes: la paridad fue la gran protagonista. De las doce pruebas disputadas, cada uno de los ganadores subió al recinto de vencedores en una única ocasión, lo que resultó en un reparto equitativo de los triunfos a lo largo de la tarde.

A pesar de este inusual equilibrio en la jornada, la tabla de estadísticas de los jockeys se mantiene con ligeras variaciones. El dominio en la cima sigue siendo inamovible, con Jhonathan Aray conservando su ventaja sobre su más cercano rival, preparando así el terreno para el decisivo cierre de temporada.

Ya cumplida la décima cuarta fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 19 victorias.

2 Jaime Lugo con 15 victorias.

3 Oliver Medina con 14 victorias

4 Robert Capriles con 12 victorias.

5 Yoelbis González con 11 victorias.