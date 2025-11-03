Jhonathan Aray saca ventaja en un meeting que se aproxima a su desenlace final en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebró este domingo 02 de noviembre la cuadragésima segunda reunión del tercer meeting, con una programación de doce carreras y la disputa de una Condicional Especial en el ciclo no válido que a la postre fue una victoria para el importado Magicshadow que ganó el recorrido de 1.600 metros en tiempo de 99.2

Asimismo, el monto sellado y recolectado para el juego del del 5y6 Nacional fue Bs.183.317.040,00 y a pesar de no ser monto récord la afición hípica no dejo de apoyar dicha recaudación. Los ganadores con cinco fueron un total de (27039) tickets acertados, para un premio de Bs. 939,67 mientras que un total de (3885) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 25.226,92.

La jornada dominical en el óvalo de Coche tuvo como protagonista en esta ocasión al jinete Robert Capriles quien logra imponerse en tres ocasiones por intermedio de los ejemplares: Jofiel, Colder Weather (Usa) y Essencial White.

El actual líder de los jinetes en este tercer meeting Aray logra sacar ventaja de cuatro sobre Jaime Lugo, gracias a los triunfos por intermedio de Luiguino y Magicshadow (Usa).

Ya cumplida la novena fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 15 victorias.

2 Jaime Lugo con 11 victorias.

3 Robert Capriles con 10 victorias.

4 Winder Véliz con 8 victorias.

5 Oliver Medina y José Gilberto Hernández con 7 victorias.