El importado Magicshadow lidera la nómina de la carrera central de la reunión 42 en La Rinconada

La actividad hípica mantiene su ritmo incesante. Este domingo 02 de noviembre de 2025 se efectuará la reunión número 42 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda que contempla doce emocionantes competencias.

El programa destaca por la presencia de una Condicional Especial, la cual se correrá en el marco de las pruebas no válidas antes del inicio del tradicional juego del 5y6 nacional. Esta contienda reúne a diez ejemplares, nacionales e importados, de tres y más años de edad.

Los Aspirantes al Triunfo: Reunión 42 La Rinconada

La nómina de la Condicional Especial presenta figuras de gran calidad, junto a sus respectivas yuntas:

Magicshadow (USA): Jhonathan Aray y Gabriel Márquez.

Cargary: Leomar Sangronis y César Morón.

Suanfonson: Yamper González y Henry Trujillo.

Tuco Salamanca: Robert Capriles y Fernando Parilli.

Moro de Oro: José Gilberto Hernández y Henry Trujillo.

First Time: Jaime Lugo y Juan Carlos García.

Master Shot: Francisco Quevedo y Rohendy Gámez.

Colossus: Yoelbis González y Rafael Cartolano.

Pompeyo: Álvaro Finol y Osmil Sequera.

Combinacion: Deyker Acosta y Enrique Martínez.

El Favorito y los Retadores: 1.600 metros Caballos

Sin duda, el importado Magicshadow se postula como el ejemplar a vencer. Viene de obtener una victoria en su más reciente salida, en un recorrido de 1.400 metros, con una fuerte atropellada final. Para esta ocasión, sube 200 metros, pero repite la yunta con Jhonathan Aray y Gabriel Márquez.

Otro aspirante con credenciales de peso es el argentino Tuco Salamanca. El caballo reaparece totalmente recuperado luego de su última incursión, el pasado 24 de agosto. Tuco Salamanca se ha enfrentado a ejemplares superiores en el pasado y, con la monta de Robert Capriles, el entrenado de Fernando Parilli Araujo no puede quedar fuera de ninguna combinación de juego.

Finalmente, otro gran enemigo en carrera es el hijo de Manchester, Colossus. El ejemplar también reaparece luego de un corto paro tras arribar cuarto en la Copa Invitacional del Caribe. Colossus pasa a las manos de Yoelbis González y luce en óptimas condiciones en este recorrido, el cual ya le resulta familiar.

Condicional Especial: Premio a repartir de 32.500 La Rinconada

Con un lote de diez ejemplares de alto nivel, la Condicional Especial asegura el espectáculo en las pruebas no válidas del programa. La presencia de favoritos como Magicshadow y los retadores Tuco Salamanca y Colossus garantiza que la reunión 42 en La Rinconada ofrecerá una jornada repleta de intensidad y grandes emociones para la afición en recorrido de 1.600 metros con hora de partida 3:05pm.