La Rinconada: Una vez más el 5y6 fija un nuevo monto récord por 28 semanas consecutivas

El hipódromo de La Rinconada se desarrolla este domingo 26 de octubre la reunión 41, con una programación de 13 carreras, con un evento selectivo de gran excelencia: La edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) y un 5y6 Nacional que está muy parejo que promete buenos dividendos al final de la tarde.

Datos hípicos: La Rinconada Ganadores

La primera de las carreras no válidas en distancia de 1.400 metros se la llevó el tresañero Grandiossus (número 3), con la monta de Robert Capriles y el entrenamiento de Rafael Cartolano, con un tiempo de 86’’1 y abonó un dividendo de Bs 228,60 a ganador.

Luego en la segunda prueba para el recorrido de 1.100, el triunfo fue para la dosañera Itálica (número 7), con el profesional José Alejandro Rivero en el sillín y Aldo Traversa en la preparación, por lo que dejó crono de 69 segundos exactos y arrojó un dividendo de Bs. 150,85 a ganador.

En la tercera de las no válidas que tuvo el mismo recorrido de 1.100 metros, se lo llevó Gran Nicanor (número 4), con un tiempo oficial de 67’’3 para dejar un dividendo de Bs. 211,74 a ganador.

La cuarta de la tarde de carreras ganó el tresañero Señor Soñador (número 7), conducido por el experimentado Francisco Quevedo y presentado por Carlos José Radelli, por lo que generó un de dividendo de Bs. 87,67 a ganador.

La quinta de la no válida, fue el sorpresivo triunfo de la importada Tale of May (USA) (número 4), montada por Francisco Quevedo y preparada por José Luis Balzán para los colores del Stud “Mi Chinata”, con un crono de 85’’4 para los 1.400 metros y pagó un dividendo de taquilla de Bs. 1.069,84 a ganador.

La sexta de la no válida, el triunfo fue para la dosañera Jenifer Daniela (número 4), conducida por el Derby Winner Sonny León y preparada por Ismael Martínez para los colores del Stud “San Manuelito”, con un crono de 86’’3 para los 1.400 metros y pagó un dividendo de Bs. 67,12 a ganador.

Para cerrar el ciclo no válido, en la séptima carrera, la potra Princesa Fina, fue la que visitó al recinto de ganadores, con la monta del jinete argentino Juan Pablo Paoloni y presentada por Humberto Correia Jr., con un tiempo de 85’’2 para el mismo recorrido de 1.400 metros, al mismo tiempo pagó un dividendo de Bs. 113,38 a ganador.

Monto 5y6: La Rinconada Récord

El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 Nacional para esta reunión 41 fue de Bs. 203.391.010,00, una cifra récord por vigésima octava semana, de los cuales, Bs.28.474.741,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares, mientras para los ganadores con los seis de la fama, se repartirá Bs. 109.831.145,40.