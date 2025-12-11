Barcelona se mueve pensando en el futuro: Renovó a esta estrella del equipo

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas noticias surgen en el FC Barcelona, en un movimiento del club pensando en el futuro del equipo. Se trata de la extensión del contrato en uno de los jugadores más utilizados y claves para Hansi Flick esta temporada.

El futbolista en cuestión es Eric García, quien ya firmó la prolongación de su vínculo como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031. Un movimiento de la institución que era pedido expreso del entrenador, quien ha dicho que el jugador es fundamental en sus planes.

El día en Barcelona ha sido casi en su totalidad dedicado para el defensor, que actualmente está jugando en el mediocampo junto a Pedri. Las primeras imágenes del acto oficial se dieron en el despacho del presidente del club, Joan Laporta, con quien entre sonrisas dieron lugar a la firma simbólica. Posteriormente, ambos iniciaron un recorrido por distintos sectores de las instalaciones blaugranas.

Las palabras de Eric García después de su renovación con Barcelona

El canterano formado en la conocida 'Masía' se mostró muy feliz de continuar vistiendo la camisa del club de su vida, en la que está protagonizando mucho más esta campaña.

“En ningún momento tuve dudas de seguir ni constancia del interés Le dejé muy claro a mi representante que quería seguir aquí después del cambio de la segunda parte de la temporada pasada y de lo que estoy disfrutando en la presente”, dijo.

Para que se tenga una idea de lo fundamental que ha sido para Flick y Barcelona solo hay que mencionar que es el futbolista que más minutos ha jugado esta temporada y el único que ha participado en todos los partidos.