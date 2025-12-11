Atención: Se presenta un retirado para el 5y6 de la última reunión sabatina de Hinava

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de diciembre se tendrá la última jornada del año que será la reunión 25 en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava), la cual, tendrá un atractivo programa de nueve carreras entre ellas, el Clásico Copa de Oro para ejemplares de tres y más años, en distancia de 2.000 metros.

Valencia: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la mañana de este jueves 11 de diciembre, a través de sus redes sociales, la información de un ejemplar que estaba inscrito para el 5y6 sabatino en el óvalo de Cabriales.

Precisamente, en la quinta carrera o segunda válida, es una condicional para yeguas de tres y más años, ganadoras hasta tres carreras (incluye carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Entre la nomina de participantes estaba inscrita la castaña cincoañera Arlet (número 7) pues contaba con la monta de Maykor Ibarra y era presentada por José Dilascio Flores.

Esta yegua iba a reaparecer a la arena carabobeña tras un corto paro de 35 días sin correr y en su última actuación que fue el día 08 de noviembre llegó séptima a 29 cuerpos de la ganadora Deep Love.

Motivo del retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila de Dilascio Flores fue por Trauma abierto del miembro posterior derecho.