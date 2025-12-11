La élite de la MLB lucha por Kyle Tucker

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero estrella Kyle Tucker , un bateador zurdo de cuatro herramientas, se ha convertido en el objetivo prioritario de las franquicias con mayor poder adquisitivo de la Major League Baseball (MLB) de cara a la temporada 2026.

Según reportes del insider Jon Heyman de MLB Network, Tucker está atrayendo a "casi todos" los equipos de grandes mercados, incluyendo a los Yankees y Mets de Nueva York, los Azulejos de Toronto, los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles.

¿Por qué Tucker es la pieza caliente?

Para entender el frenesí por Kyle Tucker, es fundamental revisar su trayectoria y su situación contractual:

Rendimiento de élite: Tucker, de 29 años, es uno de los jardineros más completos del béisbol. Ha sido un All-Star en múltiples ocasiones, ha ganado el Bate de Plata y el Guante de Oro, y fue una pieza clave en la conquista de la Serie Mundial de 2022. Sus estadísticas combinan poder (promediando más de 25 jonrones), velocidad (más de 25 bases robadas) y consistencia defensiva. Agente libre clave: El jardinero ha alcanzado la agencia libre, lo que significa que cualquier equipo puede firmarlo sin ceder prospectos ni jugadores. El giro de 2025: Aunque Tucker fue el corazón de la alineación de los Astros de Houston durante años, una movida sorprendente en el invierno de 2024 lo llevó a los Cachorros de Chicago a cambio de Isaac Paredes, Hayden Wesneski y Cam Smith. Tucker jugó la temporada 2025 con Chicago, pero, al no firmar una extensión, se convirtió en el principal agente libre de esta offseason.

El hecho de que esté disponible sin coste de traspaso para un equipo en ascenso como los Orioles, que buscan volver a la contienda con agresividad tras una decepcionante campaña 2025, o para un contendiente permanente como los Yankees, que necesitan un jardinero de impacto, ha disparado su valor.

Los candidatos y sus estrategias

Azulejos de Toronto: El equipo que alcanzó la Serie Mundial se perfila como un "licitador definitivo". Tucker incluso ha visitado las instalaciones del equipo en Florida, lo que indica un interés serio y mutuo. Los Azulejos, tras invertir fuertemente en pitcheo (con Dylan Cease), buscan asegurar el bate estelar que impulse su ofensiva.

Yankees y Mets (Nueva York): Ambos equipos neoyorquinos tienen huecos que cubrir en los jardines. Tras ver al cerrador Edwin Díaz firmar con los Dodgers, los Mets podrían estar buscando un "movimiento audaz" con Tucker para generar impacto.

Dodgers de Los Ángeles: A pesar de ser bicampeones y de haber firmado al cerrador Díaz, los Dodgers buscan mantener su dominio. Sin embargo, su enfoque podría ser ofrecerle a Tucker un contrato a corto plazo (tres o cuatro años) en lugar de un compromiso de seis o siete temporadas, una estrategia que les permitiría mantener flexibilidad financiera.

Los analistas proyectan que el acuerdo final de Tucker podría rondar los 12 años y $460 millones, si el mercado sigue la tendencia de mega-contratos otorgados a superestrellas jóvenes como Juan Soto.