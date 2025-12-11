Asegura tu jugada: Conoce el ajuste cómodo de una sorpresa de Gaceta Hípica que te garantizará en el acierto del 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting cierra la temporada 2025 con la disputa de la reunión número 48, este domingo 14 de diciembre en el hipódromo La Rinconada. La afición caraqueña disfrutará una nutrida programación de 13 competencias, que incluyen diez pruebas selectivas:

Clásicos Grado I Nacionales: Balsamino Moreira, Sr. Kelvin Álvarez, Cañonero, Comparación y Senegal.

Clásicos Grado I Internacionales: Emisael Jaramillo (GI), Ramón Alfredo Domínguez (GI), Junior Alvarado (GI) y Javier José Castellano (GI).

Copa: Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

La duodécima del programa, es la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros y será pautada para las 7:00 de la tarde.

La cuatroañera importada Cheeca Blue (USA) (número 11), participa en esta válida, entrenada por Domingo Aquino, pues defenderá con los colores del Stud KLEO.

Asimismo, se perfila como segunda favorita y una sorpresa para la revista más importante del hipismo venezolano como lo es, Gaceta Hípíca.

En su actuación del 30 de noviembre que fue la segunda válida para el juego de las mayorías, se llevó el triunfo con 1/2 cuerpo de ventaja, pues dejó crono de 82’’3 para la esta misma distancia.

Mejor ajuste: La Rinconada

La pupila de Aquino trabajó de segunda vuelta y ajustó este martes 09 de diciembre 42’’1 para 600 metros, en pelo, muy cómoda, informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares