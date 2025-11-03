El debut triunfal de Domingo Aquino: de asistente a ganador en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Domingo Aquino dijo presente entre los entrenadores que el pasado lunes 2 de noviembre alcanzaron la dicha de pisar el recinto de ganadores. Aquino representa a una generación de profesionales que esperaban su oportunidad hasta recibir la matrícula oficial de las autoridades hípicas.

Entrenador: Primera Victoria La Rinconada Domingo Aquino

El oriundo de la parroquia Coche, con vasta experiencia en la hípica nacional, goza de amplio reconocimiento en el ámbito por su dedicada labor en la cuadra de Rubén Lanz. Durante más de una década, Aquino acumuló conocimiento y experticia como parte integral del equipo de Lanz, asistiendo de cerca al reconocido entrenador, incluso en el proceso de su recuperación. Este extenso y riguroso aprendizaje constituyó la base sólida para su posterior debut en solitario.

La paciencia y la constancia resultaron la clave para que el novel entrenador sumara su primer éxito en su cuenta personal. El tan ansiado triunfo llegó de la mano de la importada Cheeca Blue, con la acertada conducción del jinete José Gilberto Hernández.

Hasta la fecha, el registro de Aquino en las estadísticas luce prometedor: en 16 actuaciones, acumula una victoria, un segundo lugar, dos terceros y once no figuraciones, para una efectividad del 25%.

Cheeca Blue (USA), la yegua que le otorga el primer laurel, arribó a la hípica venezolana precedida de cuatro actuaciones en el óvalo de Gulfstream Park. Si bien no logró victorias en Estados Unidos, sus ejercicios previos en La Rinconada presagiaban una buena actuación, tal como se concretó al cruzar la meta en el primer lugar.

Un legado en la victoria: La Rinconada Reunión 42

Este primer triunfo no solo representa un logro personal para Domingo Aquino, sino también un homenaje a la escuela que lo formó. La victoria lleva implícita la huella de Rubén Lanz, su maestro y mentor. A lo largo de los años, Lanz compartió su conocimiento, su ética de trabajo y su visión, elementos que hoy se manifiestan en el profesionalismo y el éxito inicial de Aquino.

El debut triunfal de su pupilo es, sin duda, un motivo de orgullo y una validación al legado que el experimentado entrenador imparte a las nuevas generaciones.