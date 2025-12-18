LVBP: Juegos pospuestos ya tienen sus fechas reprogramadas

Suscríbete a nuestros canales

Desde que la temporada 2025-2026 de la LVBP alzó su telón, la lluvia se convirtió en ese inesperado invitado en varios de los escenarios del país. Justamente, debido al mal clima dos compromisos no pudieron desarrollarse y terminaron pospuestos, lo que obligó a la liga a buscar fechas para reprogramarlos.

La LVBP oficializó las nuevas fechas

Esos dos juegos que fueron suspendidos afectaron el calendario de tres equipos: Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui. De hecho, hay que mencionar que la Tribu será la protagonista de ambos careos.

Según informó la Junta Directiva de la LVBP, el choque entre Caribes y Magallanes del 7 de diciembre, que correspondía a la Serie Táchira en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal, ahora se realizará el lunes 22 de diciembre en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Por su parte, el duelo entre orientales y zulianos que debió jugarse el 31 de octubre, tendrá como nueva fecha el martes 23 de diciembre en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Asimismo, la liga señaló que los horarios para el comienzo de ambos desafíos están sujetos al acuerdo de los equipos involucrados.