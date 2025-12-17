Zapato 3 iniciará su 2026 lleno de música con una presentación en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Zapato3 abrirá su agenda de shows de 2026 con una presentación en Venezuela el viernes 20 de febrero en el Caracas Music Hall (Centro Comercial Concresa). Después de su gira por Estados Unidos y Europa, la banda emprenderá una gira por Latinoamérica que también incluirá a Colombia, Panamá, Buenos Aires y Chile. Su ciudad natal será el punto de partida de este recorrido.

En esta ocasión, el repertorio de Zapato3 incluirá sus más recientes sencillos promocionales, así como canciones de toda su discografía que no han interpretado en décadas, junto a todos esos clásicos coreados por varias generaciones.

Al respecto, su vocalista, Carlos Segura expresó su emoción por volver a la capital venezolana: “si bien agradecemos la dicha de siempre llenar espacios abiertos con una numerosa asistencia en nuestro país, también disfrutamos tocar en recintos cerrados con más cercanía al público; eso hace que tenga una especialidad distinta”.

Precio de entradas y cómo adquirirlas

Las entradas para Zapato3 pueden adquirirse en cusica.com, Cúsica Studios y Ticketplate. Conoce los precios:

Zona General: la primera etapa tendrá un costo de $40; al culminar la fase inicial, la segunda etapa costará $50, y la tercera etapa estará en $60 en la primera etapa tendrán un valor de $70; al culminar, la segunda etapa tendrá un costo de $80 y la tercera etapa estará en $90

Próximas presentaciones

La banda integrada por Fernando Batoni, Carlos Segura, Jaime Verdaguer y Darío Adames, está calentando motores para su esperado próximo álbum, "Rimas y Cicatrices", programado para ser lanzado en 2026, del que ya han publicado dos singles tales como "Corazón Fantasma" y "Tú Estás Escrita En Mí", que han generado expectativa y un récord en reproducciones respecto a sus sencillos anteriores.

Estos tracks ofrecen una visión preliminar del contenido lírico y musical del álbum, que desde ya posicionan a este nuevo material como uno de los lanzamientos más relevantes del rock venezolano para el próximo año.

Zapato3 se formó en Caracas a mediados de los años 80. Fundada por Javier Avellaneda y Fernando Batoni, a lo largo de su carrera, produjeron cinco álbumes de estudio que definieron el rock venezolano de las décadas de 1990 y 2000.

Grandes éxitos como Pantaletas Negras, Amo Las Estrellas, Cuchillo, Obstinado, Entrada de Bala y sus versiones de Vampiro y Uñas Asesinas, hoy son considerados himnos del rock venezolano. Para esta gira también los acompaña el guitarrista venezolano, Rudy Pagliuca, conocido por formar parte de la agrupación Malanga.