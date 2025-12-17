Ejemplar figurador de la triple corona norteamericana llegó a Venezuela para hacer campaña en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras 2025 finalizó, pero el trabajo no cesa en las cuadras del Hipódromo La Rinconada. Propietarios y sus equipos se dedican de inmediato a reestructurar sus planteles, a buscar refuerzos de alto perfil y a realizar los ajustes necesarios para superar los logros alcanzados durante el año.

La temporada que recién concluyó gozó de un gran espectáculo, impulsado en parte por la presencia de ejemplares importados de diversas latitudes, como Estados Unidos, Argentina, Chile, Gran Bretaña y Panamá, que compitieron a lo largo de las 546 carreras disputadas.

Tuscan Gold Arriba al País: La Rinconada Carreras 2026

En la noche de ayer, el propietario, criador y gremialista @jfarache anunció una nueva y significativa adquisición. Informó la llegada al país del ejemplar Tuscan Gold, un caballo con un notable pedigrí: es hijo de Medaglia D’Oro en Valadorna, por Curlin.

Tuscan Gold, que entrenó Chad Brown en Estados Unidos, posee un historial de ocho actuaciones con una victoria. A pesar de su único triunfo, el ejemplar cuenta con una destacada participación en una de las pruebas más importantes del calendario clásico americano: el Preakness Stakes (Gr1) en Pimlico, el pasado 18 de mayo de 2024.

El ejemplar tuvo un alto valor en subasta, pues llegó a costar $600.000 como yearling en Keeneland en 2022. Sin embargo, en 2025 se vendió por un valor de $85.000, un monto que representa una inversión estratégica para sus nuevos propietarios en Venezuela.

Linaje de Campeones y Millonarios

El pedigrí de Tuscan Gold revela una ascendencia de auténtica élite en el turf mundial:

Categoría Nombre Producción / Récord Logros Destacados Padre Medaglia D’Oro $5.500.000+ / 17-8 Victoria en el Travers Stakes (Gr1) en 2002. Madre Valadorna 14-4 Mejor triunfo en el Houston Ladies Classic Stakes (Gr3). Abuelo (M) Curlin $10.501.800+ / 16-11 Preakness Stakes, Breeders' Cup Classic, dos veces Jockey Club Gold Cup (Todos Gr1).

Énfasis en la Expectativa y el Linaje

La adquisición de un caballo con la trayectoria y el pedigrí de Tuscan Gold confirma la determinación de los propietarios venezolanos por elevar el nivel de la hípica local. Este tipo de importaciones, pese a los costos, asegura una competencia de mayor calidad en el venidero calendario 2026, lo que promete un espectáculo emocionante para la afición.