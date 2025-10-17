Definitivo: Por esta razón el semental Medaglia D'Oro quedó retirado de la reproducción

Suscríbete a nuestros canales

Después de 21 exitosas temporadas, el reconocido semental estadounidense Medaglia D'Oro, se retiró definitivamente de la reproducción. El ejemplar disfrutará ahora de su jubilación en la casa de retiro Darley America. Su retiro marca el fin de una era productiva en la cría de purasangres.

La propia casa de retiro norteamericana anunció la noticia la tarde de este jueves 16 de octubre a través de su cuenta oficial en la red social X.

Darley America confirmó que el motivo del retiro de Medaglia D'Oro fue que ya no estará en el listado de las nuevas tarifas para los servicios de sementales correspondientes para el año 2026 y esto es una formalidad que sella su despedida y reconocer el inmenso legado que deja como padre de múltiples campeones.

Medaglia D’Oro: Padre ejemplares campeones Graded Stakes

El semental ahora retirado ostenta un impresionante palmarés como padre de 30 ejemplares ganadores de pruebas selectivas de Grado 1 en Estados Unidos. Entre sus hijos campeones destacan nombres legendarios como Rachel Alexandra, Songbird, Golden Sixty, Good Cheer, Nitrogen, East Avenue, etc.

Rachel Alexandra (número 6) gana el Kentucky Oaks en Churchill Downs en 2009.

Songbird (número 10) triunfa en la Breeders' Cup Juvenile Fillies (GI) en Keeneland Racecourse en 2015.

Good Cheer gana la edición 151 del Kentucky Oaks en Churchill Downs en 2025.

Es importante destacar la conexión de Medaglia D'Oro con la hípica venezolana: es el padre del ejemplar importado Juan Valdez, un corredor que actualmente cumple campaña en el hipódromo La Rinconada de Caracas. Este lazo subraya la repercusión global de su línea de sangre.

Desde este momento, Medaglia D'Oro disfruta oficialmente de su jubilación. El semental permanecerá de forma permanente en las instalaciones del Darley America, ubicado en Kentucky, Estados Unidos, donde disfrutará de un merecido descanso tras su prolífica carrera reproductiva.