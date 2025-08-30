Nysos fue retirado de la Pacific Classic en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

Hace minutos se acá producir la noticia que el ejemplar Nysos, del entrenador Bob Baffert, ha sido retirado de lo que prometía ser una de las mejores carreras del pacifico con la disputa del Derby del Pacifico, Grado 1, en el hipódromo de Del Mar.

Nysos no estará presente en la Pacific Classic

El hipódromo de Del Mar, a través de su cuenta “X” informó sobre el retiro del hijo de Nyquist, Nysos, que fungía como acérrimo rival del ganador Preakness Stakes (G1), Journalism. Se desconoce de la causa principal de este ejemplar entrenador por Bob Baffert y que llevaba la montura del jinete Falvien Prat. Baffert, confirmó que fue por "lesión en el pie".

La Pacific Classic (G1) en distancia de 2.000 metros en pista de arena con una bolsa de un millón de dólares a repetir, fue programada para décima carrera de un total de once de la cartelera de este sábado 30 de agosto en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California. Hora de partida 9:11 p.m.

De esta manera, el lote de ejemplares de 3 años y más queda reducido a solo siete. Journalism, aún le queda el fuerte escollo de vencer al mejor potro de tres años 2024, Fierceness de Todd Pletcher con la monta de John Velázquez.

Se mantienen en la nómina, Midnight Mammoth, Ultimate Gamble, Indispensable, Lure Him y Tarantino.