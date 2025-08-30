¡Atención! Se presenta el primer retirado para la jornada de este domingo correspondiente a la Reunión N°33 en La Rinconada 31-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 31 de agosto, se disputará la reunión 33 en el hipódromo La Rinconada, con la programación de 12 carreras, sin pruebas selectivas, pero con un emocionante 5y6 Nacional que semana tras semana, el monto recaudado supera a la anterior. Este será la última reunión del segundo mitin en el óvalo de Coche.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 33 de la temporada 2025 correspondiente al segundo mitin del año.

En la sexta carrera de la jornada no válida para el 5y6 nacional, reservada para caballos nacionales e importadas de 3 y 4 años, ganadores de 1 carrera, el ejemplar Astro Zeta (número 1), de la cuadra del entrenador José Luis Balzán, ha sido retirado.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

6a) #1 Astro Zeta fue retirado por Tendinitis miembro anterior izquierdo.