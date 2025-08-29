Hipismo

Esto es lo que dice el aprendiz Félix Márquez de sus montas del domingo

El joven buscará su quinta victoria del segundo meeting en su jornada de cierre

Por Saúl García
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 05:45 pm
La tarde del domingo 31 de agosto de 2025, se realizará la reunión número 33 del año y la última del segundo meeting de carreras con un programa de 12 competencias donde el jockey aprendiz Félix Márquez participará con dos compromisos de montas a cumplir.

El joven que ha logrado cuatro triunfos a lo largo del segundo meeting y colecciona sus primeros seis lauros, comenzará sus montas en la octava carrera y segunda de las válidas del 5y6 nacional, con el ejemplar Arcano del entrenador David Palencia y dijo lo siguiente:

“Es un caballo que ya he tenido la oportunidad de correrlo y he obtenido el triunfo con él, es un lote muy parejo, respetando a los rivales, yo creo que, con este caballo, vamos a estar decidiendo la carrera”.

Por último, su segundo compromiso de monta será en la última carrera dominical y de las válidas del 5y6 nacional, donde se subirá a la yegua Victoria de Oro del entrenador Heli García Jr. en uana prueba de 1.200 metros, el aprendiz manifestó de la yegua lo siguiente:

“Es una yegua que luce bastante por su velocidad, tiene una enemiga que es el ejemplar Linda Ilusión y trataremos de ganar esta carrera con el favor de Dios”.

