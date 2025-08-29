Esto es lo que dice el aprendiz Félix Márquez de sus montas del domingo

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del domingo 31 de agosto de 2025, se realizará la reunión número 33 del año y la última del segundo meeting de carreras con un programa de 12 competencias donde el jockey aprendiz Félix Márquez participará con dos compromisos de montas a cumplir.

Márquez y sus montas del domingo en La Rinconada

El joven que ha logrado cuatro triunfos a lo largo del segundo meeting y colecciona sus primeros seis lauros, comenzará sus montas en la octava carrera y segunda de las válidas del 5y6 nacional, con el ejemplar Arcano del entrenador David Palencia y dijo lo siguiente:

“Es un caballo que ya he tenido la oportunidad de correrlo y he obtenido el triunfo con él, es un lote muy parejo, respetando a los rivales, yo creo que, con este caballo, vamos a estar decidiendo la carrera”.

Por último, su segundo compromiso de monta será en la última carrera dominical y de las válidas del 5y6 nacional, donde se subirá a la yegua Victoria de Oro del entrenador Heli García Jr. en uana prueba de 1.200 metros, el aprendiz manifestó de la yegua lo siguiente:

“Es una yegua que luce bastante por su velocidad, tiene una enemiga que es el ejemplar Linda Ilusión y trataremos de ganar esta carrera con el favor de Dios”.