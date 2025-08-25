El segundo meeting llega a su fin con la celebración de la reunión 33 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una jornada exitosa, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció a través de sus plataformas digitales a los inscritos para la trigésima tercera reunión en el hipódromo La Rinconada.

Este domingo, 31 de agosto, el óvalo de Coche recibirá a los aficionados con 12 competencias, una cartelera sin pruebas selectivas, pero con una importancia mayúscula. Esta jornada definirá a los campeones del segundo cuatrimestre del año en los renglones de jinetes y entrenadores entre otros.

Un Duelo en la Pista por el Título: La Rinconada Reunión 33

La lucha en el campeonato de jinetes está que arde. La batalla final por la supremacía se resolverá en la pista, con un emocionante duelo entre Jaime “El General” Lugo y Jhonathan Aray. Hasta el momento, Lugo tiene una ventaja de dos triunfos, con 28 victorias, sobre las 26 de Aray.

Todo el suspenso de la temporada se condensa en esta última jornada. Por su parte, la lucha en el renglón de entrenadores ya es un trámite: Carlos Luis Uzcátegui ha logrado 36 triunfos, lo que lo hará acreedor de su primer título de meeting en su carrera.

Una Carrera a Seguir de Cerca: 12 carreras Programa

Entre las competencias más interesantes del programa se encuentra la sexta carrera, pautada para las 3:05 pm. En este evento, ocho purasangres, nacionales e importados con edades de 3 y 4 años y ganadores de una carrera, disputarán la victoria sobre 1.300 metros. Entre los participantes se encuentran: Drako, con la monta de Jhonathan Aray, Father Heart, que tendrá en el sillín al jinete Jaime “El General” Lugo. Otros competidores son Astro Zeta, Pan de Azúcar, Qualitat, The Solderier, Forty Time y Perfect Time, la bolsa a repartir es de $22.000.

El 5y6 sigue su marca de récords: La Rinconada Carreras

La activación del tradicional juego del 5y6 nacional será a partir de la séptima carrera. Once participantes irán por el premio a repartir de Bs. 2.800 más un adicional especial de $12.000. El monto recaudado en la reunión 32 fue de Bs. 132.464.950,00, una cifra récord por decimonovena semana consecutiva.

De ese monto, Bs. 71.531.073,00 se repartieron entre los afortunados ganadores con seis aciertos (8.978 en total), quienes recibieron la cantidad de Bs. 7.889,06 cada uno. Mientras tanto, los 18.545.093,00 bolívares restantes se repartieron entre los que consiguieron cinco aciertos, con un pago por cuadro de Bs. 417,87. Cabe destacar que la revista Gaceta Hípica acertó 11 ganadores en la jornada.

La pasión del público hípico es el motor detrás de estos récords. Gracias al masivo respaldo de la fanaticada, se anticipa que la marca de recaudación volverá a romperse en esta jornada. El incentivo es grande, ya que las autoridades hípicas mantienen el pozo de $1.250.000 a repartir para quien logre el anhelado cuadro único.