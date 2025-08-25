Duelo de infarto Jhonathan Aray y Jaime Lugo deciden el meeting en la próxima reunión en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada 32 de ayer en La Rinconada, que incluyó la celebración de siete pruebas selectivas en una programación de 12 carreras, dejó a los aficionados de pie con la alta competitividad. Mientras el popular 5y6 nacional alcanzaba un nuevo récord de recaudación, la atención se centraba en un emocionante duelo que decidirá el liderato de jinetes en la próxima reunión.

Una Lucha de Poder a Poder: La Rinconada Jinetes

La lucha por el campeonato del segundo meeting del año en La Rinconada se ha convertido en un mano a mano entre Jaime “El General” Lugo y su más cercano rival, Jhonathan Aray.

Jaime Lugo fue el jinete más destacado de la jornada dominical, al lograr tres victorias con los ejemplares Brown Sugar, Fast Sensations y Star White. Con este desempeño, Lugo ahora ostenta una ventaja de dos triunfos sobre su competidor, Jhonathan Aray, quien también tuvo una gran tarde al cruzar la meta en dos ocasiones.

(Brown Sugar)

(Fast Sensations)

(Star White)

Con el final del meeting programado para el último domingo de agosto, el suspenso rodea la pista. No hay nada definido aún, y se espera que ambos jinetes lo den todo en la próxima reunión para demostrar quién es el mejor fusta de este segundo cuatrimestre del año.

Gracias a estos resultados la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera: La Rinconada