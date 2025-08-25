Hipismo

Jaime “Pocho” Lugo supera a Emisael Jaramillo en la Gala Hípica de Caracas

El experimentado látigo zuliano logró tres victorias en la jornada dominical de clásicos

 

Por Saúl García
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 09:00 am
Jaime “Pocho” Lugo supera a Emisael Jaramillo en la Gala Hípica de Caracas
José Aray
Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 24 de agosto del 2025, el jockey profesional Jaime “Pocho” Lugo se erigió como el más destacado de la Gala Hípica de Caracas con tres victorias en pruebas clásicas por medio de los ejemplares Brown Sugar, Fast Sensations y el potro Star White.

NOTAS RELACIONADAS

Pocho Lugo supera a Emisael Jaramillo en victorias en la Gala Hípica de Caracas

El jockey zuliano con más de 2.400 triunfos en su carrera, “El General Jaime “Pocho” Lugo fue el más destacado de la Gala Hípica de Caracas en la edición 21 que se realizó este domingo 24 de agosto del 2025, al conseguir tres victorias en pruebas selectivas con distintos entrenadores.

La primera de las victorias la consiguió en el primer clásico de la jornada donde se disputó el Clásico Internacional Sprinters para yeguas de tres y más años donde triunfó con Brown Sugar del trainer Fernando Parilli Araujo con un tiempo de 73’1 en 1.200 metros.

                              

Luego en la XX edición del Clásico Internacional Cruz del Ávila G1, “Pocho” Lugo repitió la visita al paddock de ganadores con la yegua madura Fast Sensations, ahora del entrenador Carlos José Radelli con un crono oficial de 121 en 1.900 metros.

                             

La tercera victoria de Lugo del domingo fue en el Clásico Gradisco para potros de dos años, donde ganaría con el dosañero invicto Star White del entrenador Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowtone con un crono oficial de 68’2 en 1.100 metros.

                           

Con estas tres victorias, el jockey Jaime Lugo llega a nueve victorias en clásicos de la Gala Hípica de Caracas, y supera al múltiple campeón Emisael Jaramillo, quien logró siete triunfos en su carrera en el óvalo de Coche y solo es superado por Robert Capriles, quien es líder histórico con diez lauros alcanzados.

Victorias de Pocho Lugo en La Gala Hípica de Caracas:

Clásico Internacional Cruz del Ávila G1 (4): Endrygol, Sandovalera x2 y Fast Sensations.

Clásico Gradisco G3 (2): Ocean Bay, Star White.

Clásico Sprinters yeguas G3 (2) Reina Primavera, Brow Sugar.

Clásico Sprinter machos G3 (1) Gran Giocattore.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Yordan Álvarez Hipismo La Rinconada
Lunes 25 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo