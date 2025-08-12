Jaime Lugo montará hija de Constructor White que tiene 105 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional venezolano Jaime Lugo, líder de la estadística del segundo meeting de la temporada 2025 con 25 victorias participará este domingo en la reunión 31 de La Rinconada con cuatro compromisos de montas y una de ellas es con un producto del semental fallecido Constructor White.

A la altura de la décima carrera dominical con hora de partida de las 4:45 de la tarde y que servirá como cuarta valida del 5y6 nacional, se reservó una prueba para yeguas nacionales e importadas de cinco años, ganadoras de una y dos carreras en una distancia de 1.200 metros.

Una de las participantes de la carrera de un lote de 11 que van a correr es la presentada por el entrenador José Gregorio Rodríguez, Fantastic Shot con la monta del zuliano experimentado Jaime “Pocho” Lugo.

La tordilla de cinco años y nacida el 12 de febrero del 2020 en el Haras Urama tiene una campaña de una victoria en 19 presentaciones, es un producto del semental fallecido Constructor White en la yegua Star May por Synergetic perteneciente al Stud H.D.S, la cual tiene una ausencia en las pistas de 105 sin competir en reuniones oficiales.

Su última participación fue en la reunión del 4 de mayo del presente año en una carrera de 1.100 metros donde finalizó décima a 16 cuerpos de Pluma Blanca con el aprendiz Idelwis Aguilar en la silla.

Su trabajo oficial más reciente lo realizó el pasado 8 de agosto del año en curso donde marcó parciales con Jervis Alvarado en silla de: 14’3. 28. 41’1 (600) 54’3 / 70’4 // 2 vueltas / cómoda // R 13’1.