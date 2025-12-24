El hipismo venezolano no se detiene: Mira el consejo que le dio Emisael Jaramillo al Superintendente de Actividades Hípicas

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo venezolano no se detiene. Tras la conclusión de la temporada 2025 en La Rinconada, que finalizó con la reunión 48 y el exitoso primer Jockey Challenge ganado por Ricardo Santana Jr., las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) trabajan arduamente para garantizar una campaña 2026 de impacto.

Las condiciones están dadas para una pista de grama

El superintendente de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, y su equipo de trabajo no descansan. Con la mirada puesta en el futuro y en mejorar la calidad de las carreras, se anunciaron ajustes cruciales que buscan revitalizar el deporte. La tarde del 23 de diciembre, una publicación en la cuenta de X de @INHOficial reveló un importante consejo que le dio el jinete venezolano Emisael Jaramillo.

Emisael Jaramillo, una vez más con su visita honró a todos los fanáticos con su experiencia adquirida fuera de nuestras fronteras. Jaramillo, quien se ha constituido en un ejemplo a seguir por las nuevas promesas del sillín, además de cumplir con sus compromisos de monta, aprovechó la oportunidad de indicarle un consejo al Superintendente de Actividades Hípicas.

En la entrevista efectuada y publicada por las redes sociales del INH, Antonio Álvarez, confirmó que Emisael Jaramillo, fue el de la idea de realizar una pista en grama, idea que adoptó y que el proyecto está en marcha, así lo indicó Antonio Álvarez; “Hay caballos con mucha sangre y calidad para la grama. Así que vamos a la grama este año 2026, no solo tendremos arena” Concluyó: “Ya tenemos el sistema de riego, una gran idea que me dió mi hermano, Emisael Jaramillo”.