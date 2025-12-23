¡Tiembla tierra! El futuro de las carreras en Gulfstream no está garantizado

Suscríbete a nuestros canales

De nuevo el fantasma del futuro de las carreras en Gulfstream Park, se hace presente y ahora con un ultimátum, en donde, si no se llega a un acuerdo antes del 31 de diciembre, Gulfstream perderá el derecho a exportar su señal para apuestas de transmisión simultánea.

Gulfstream Park: Podría quedarse sin señal de las carreras en vivo

Según, el reporte de Paulick Report en su cuenta X, indica que hubo un anuncio la semana pasada de un grupo de cinco organizaciones hípicas con sede en Florida, que abordó el trabajo en curso para combatir la disociación en el estado, también abordó la falta de un acuerdo entre los jinetes. El comunicado indicó que la inminente expiración de un acuerdo generó "profunda preocupación" y agregó que no hubo "ninguna interacción razonable por parte del hipódromo".

De igual manera, el reportaje indica que el acuerdo entre la Asociación Benevolente y Protectora de Jinetes de Florida (FHBPA) y Gulfstream Park expirará el 31 de diciembre de 2025. Si no se firma uno nuevo antes del 1 de enero de 2026, Gulfstream enfrentará graves consecuencias, ya que no podrá exportar su señal de transmisión simultánea para apuestas a otros estados, conforme a la Ley de Carreras de Caballos Interestatales de 1978.

Esta ley exige que los hipódromos cuenten con un acuerdo firmado y el consentimiento de la mayoría de propietarios y entrenadores locales para enviar señales de apuestas fuera del estado. Aunque las apuestas presenciales en el hipódromo seguirán permitidas.

Gulfstream Park: Acuerdos por concretar

La mayoría de las apuestas modernas se realizan a través de estas transmisiones simultáneas y apuestas con depósito anticipado, que representan una parte significativa del presupuesto de Gulfstream para premios y gastos operativos, a pesar de que el porcentaje de ingresos por estas transmisiones es menor que por las apuestas presenciales.

La falta de acuerdo podría afectar considerablemente la viabilidad económica del hipódromo, y en un futuro la operatividad del mismo, por lo que el futuro de las carreras en Gulfstream no está garantizado.

Las negociaciones entre Gulfstream y los jinetes son tensas debido a la próxima sesión legislativa en Florida y advertencias sobre el futuro incierto de las carreras. Un obstáculo es la reducción en los premios para debutantes en 2026, que bajan de $94,000 a $84,000, con menos fondos para caballos no criados en Florida.

Otro posible problema son las fechas de las carreras; Gulfstream está obligado a un mínimo de 40 fechas anuales para mantener su licencia de slots, aunque planea cerca de 200 en 2025, lo que podría afectar el acuerdo.