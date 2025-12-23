El costoso Barnes hará su reaparecida en el opening day de Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

El viernes se había programado la jornada inaugural del Classic Meet, pero debido a las fuertes lluvias que se prevén, debió ser reprogramada para el domingo. El evento principal de ese día el Malibú (G1) de $300.000, que forma parte de un programa compuesto por once competencias y cuya inscripción incluye a Barnes y nueve machos de tres años interesados en finalizar la temporada con este evento en la categoría más alta del hipismo estadounidense.

Santa Anita Park: Barnes enfrentará a nueve rivales

La décima carrera de la jornada de este domingo en Santa Anita Park, circuito ubicado en Arcadia, California, fue reservada para el Malibú (G1) en distancia de 1.400 metros, con una bolsa de $300.000. Prueba reservada para potros de tres años.

Este hijo de Into Mischief, que tuvo en costo de $3.200.000 adquirido por el Zedan Racing Stable Inc., en la subasta del Fasig-Tipton en New York Saratoga en 2023. Barnes llevará la monta de José Luis Ortiz y la preparación de Bob Baffert. Llega a este evento con una campaña de tres victorias en siete presentaciones con una producción que sobrepasa los 500 mil dólares.

El Malibú (G1) trae la historia, con Bob Baffert ensillando a cinco de los 10 participantes. Barnes encabeza la lista como favorito de la prueba. Barnes se recuperó de un cuarto puesto en el Gallant Bob (G2) con una victoria por ocho cuerpos en el Perryville (G3) en Keeneland el 18 de octubre.

El potro Into Mischief ganó el San Vicente Stakes (G2) y quedó segundo en el San Felipe Stakes (G2) para Bob Baffert. Cornucopian debutó en Oaklawn por cinco cuerpos, pero cayó al cuarto puesto en el Arkansas Derby (G1).

Goal Oriented, con la monta de Joel Rosario, se anotó en el marcador tanto en el Haskell Stakes (G1) como en el Pennsylvania Derby (G1). Baffert completa la nómina con Madaket Road (I. Ortiz Jr.) y Midland Money (J.J. Hernández). Berlin Wall, entrenado por Knapp y la monta de Tiago Pereira, será uno de los máximos contendientes del evento. Ese ejemplar nunca ha terminado peor que tercero en cinco carreras y debuta en clásicos tras una victoria aplastante por siete cuerpos en Del Mar.

El Malibú S. (G1), con una bolsa de $300.000, se corre en 1.400 metros y está pautada para la décima carrera de once programadas. Inicia a las 7:30 p.m., hora de Venezuela. Estos son los inscritos: