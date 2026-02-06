NBA: Mira los juegos para la jornada de este 6 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Seis desafíos serán los protagonistas de los tabloncillos para el inicio de un nuevo fin de semana de acción en la presente temporada de la NBA. Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson buscarán liderar a sus New York Knicks la cartelera de este viernes 6 de febrero en un compromiso de alto impacto contra Detroit Pistons, quienes comandan la Conferencia Este, a 4.5 juegos de diferencia de los neoyorquinos.

Otro desafío que pretende robarse la mirada en la mencionada jornada se jugará en el TD Garden entre Miami Heat y Boston Celtics, que no quiere perder los rastros por el liderado en la Conferencia Este. Los bostonianos han ganado sus últimos cuatro partidos y siete en los últimos 10, mientras que, la franquicia de la Florida intentará regresar a la victoria en territorio visitante.

Los Angeles Clippers, que ya no cuenta con James Harden, buscará acercarse a los Golden State Warriors en el octavo puesto del Oeste y tendrá una oportunidad de oro cuando se mida a unos alicaídos Sacramento Kings, que son colista en la vigente campaña de la NBA.

Juegos para hoy en la NBA: 6 DE FEBRERO