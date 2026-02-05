Puerto Rico en Nueva York: José Alvarado se muda a La Gran Manzana

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento estratégico diseñado para fortalecer su segunda unidad y añadir tenacidad defensiva de cara a la postemporada, los New York Knicks han llegado a un acuerdo para adquirir al base José Alvarado.

Según han confirmado diversas fuentes de la liga, el conjunto neoyorquino enviará a los New Orleans Pelicans al joven alero Dalen Terry, dos selecciones de segunda ronda del Draft y una compensación económica no revelada.

La operación, que ha sido recibida con entusiasmo por la afición del Madison Square Garden, busca dotar al esquema del entrenador Tom Thibodeau de esa identidad combativa que define el ADN del equipo.

Alvarado, conocido popularmente como "Grand Theft Alvarado" por su habilidad para los robos de balón, se perfila como una pieza clave para la rotación exterior de los Knicks.

El perfil del traspaso: Piezas y estrategia

El paquete enviado a Luisiana incluye a Dalen Terry, una joven promesa que buscaba minutos en una rotación de los Knicks cada vez más competitiva. Junto a él, los Pelicans reciben capital del Draft (dos picks de segunda ronda) y dinero en efectivo, activos que otorgan a la gerencia de Nueva Orleans una mayor flexibilidad financiera y herramientas para futuros movimientos antes del cierre de mercado.

Por su parte, los Knicks obtienen a un jugador probado en situaciones de alta presión. José Alvarado no solo aporta intensidad en la presión a toda cancha, sino que ha demostrado ser un organizador de juego eficiente y un lanzador oportuno en momentos críticos.

Su llegada responde a la necesidad de Nueva York de contar con un base suplente que pueda mantener el ritmo defensivo cuando los titulares descansan.

Impacto en la identidad de los Knicks

La incorporación de Alvarado no es casual. Bajo la tutela de Thibodeau, los Knicks han priorizado históricamente a jugadores con un alto coeficiente intelectual defensivo y una ética de trabajo incansable.

Alvarado, un jugador que no fue seleccionado en el draft y que se abrió camino en la liga a base de esfuerzo, encaja perfectamente en la narrativa de "trabajo duro" que la franquicia de la Gran Manzana quiere proyectar.