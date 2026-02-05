¡Oficial! Laurel Park, canceló la jornada del sábado 7 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Laurel Park, ubicado en Maryland, en Estados Unidos, se vio la necesidad de interrumpir las actividades de este sábado 7 de febrero en su calendario de carreras. Proyecciones de mal tiempo obligaron a las autoridades del óvalo a tomar la decisión de suspender la actividad esa tarde.

Debido a las gélidas temperaturas y las condiciones ventosas que se espera que afecten a la región del Atlántico Medio, Laurel Park ha cancelado preventivamente las carreras del sábado 7 de febrero

Las carreras siguen programadas en Laurel de este jueves 5 y viernes 6 de febrero, dijo la pista de Maryland en un comunicado.

El clima frío y la nieve podrían afectar las carreras en otras pistas este fin de semana, y se pronostica que las regiones del Atlántico Medio y el Noreste tendrán condiciones duras.