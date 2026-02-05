SERIE DE LAS AMÉRICAS

Este es el roster de Magallanes para la Serie de Las Américas

César Isturiz será el dirigente de los representantes de la LVBP 

Por

Meridiano

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 08:15 pm
FOTO: CORTESÍA
Los Navegantes del Magallanes mantienen una buena base con respecto a los peloteros que se proclamaron campeones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) de cara a la Serie de Las Américas. No obstante, hay varios refuerzos que fortalecerán a esta franquicia y a continuación, te mostraremos el posible roster de los turcos de cara al evento que inicia este jueves, 5 de febrero.

De hecho, la adición más llamativa es la de quien será el cabecilla de este grupo, debido a que César Isturiz sustituirá a Yadier Molina como el dirigente del equipo, debido a que el "Marciano" no podrá estar presente por ser miembro de una organización de MLB, según fuentes extraoficiales.

Asimismo, se añadieron a varios lanzadores y jugadores de posición que complementarán las fortalezas de los "Eléctricos" y estos serán todos los nombres que dirán presente, según la lista compartida por la página oficial de la LVBP.

Lanzadores:

  • Adrián Almeida (LZ)
  • Emilio Vargas (LD)
  • Esmil Rogers (LD)
  • Yohander Méndez (LZ
  • Felipe Rivero (LZ)
  • Silvino Bracho (LD)
  • Ronnie Williams (LD)
  • Edwar Colina (LD)
  • Enderson Franco (LD)
  • Williander Moreno (LD)
  • Alexandro Tovalín (LD)
  • Félix Cepeda (LD)
  • Luis Martínez (LD)
  • Raffi Vizcaíno (LD)
  • Yorvin Pantoja (LZ).

Catchers:

  • Pablo Aliendo
  • Carlos Jesús Pérez 
  • Rusber Estrada

Infielders:

  • Renato Núñez
  • Aldrem Corredor
  • José Gómez
  • Luis Sardiñas
  • Rougned Odor
  • Wilfredo Tovar
  • Tucupita Marcano (Utility)

Jardineros:

  • Hernán Pérez (Utility)
  • Romer Cuadrado 
  • Ángel Reyes 

Staff técnico:

  • César Izturis (manager)
  • Clemente Álvarez (coach de banca)
  • Giovanni Carrara (coach de pitcheo)
  • Eliézer Alfonzo (coach de bateo)
  • Félix Escalona (coach de primera)
  • Luis Ugueto (coach de tercera)
  • Julio Figueroa (coach de bullpen)
  • Josman Robles (asistente al coach de bateo)

 

Miércoles 04 de Febrero de 2026
Beisbol