Este es el roster de Magallanes para la Serie de Las Américas

Los Navegantes del Magallanes mantienen una buena base con respecto a los peloteros que se proclamaron campeones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) de cara a la Serie de Las Américas. No obstante, hay varios refuerzos que fortalecerán a esta franquicia y a continuación, te mostraremos el posible roster de los turcos de cara al evento que inicia este jueves, 5 de febrero.

De hecho, la adición más llamativa es la de quien será el cabecilla de este grupo, debido a que César Isturiz sustituirá a Yadier Molina como el dirigente del equipo, debido a que el "Marciano" no podrá estar presente por ser miembro de una organización de MLB, según fuentes extraoficiales.

Asimismo, se añadieron a varios lanzadores y jugadores de posición que complementarán las fortalezas de los "Eléctricos" y estos serán todos los nombres que dirán presente, según la lista compartida por la página oficial de la LVBP.

Lanzadores:

Adrián Almeida (LZ)

Emilio Vargas (LD)

Esmil Rogers (LD)

Yohander Méndez (LZ

Felipe Rivero (LZ)

Silvino Bracho (LD)

Ronnie Williams (LD)

Edwar Colina (LD)

Enderson Franco (LD)

Williander Moreno (LD)

Alexandro Tovalín (LD)

Félix Cepeda (LD)

Luis Martínez (LD)

Raffi Vizcaíno (LD)

Yorvin Pantoja (LZ).

Catchers:

Pablo Aliendo

Carlos Jesús Pérez

Rusber Estrada

Infielders:

Renato Núñez

Aldrem Corredor

José Gómez

Luis Sardiñas

Rougned Odor

Wilfredo Tovar

Tucupita Marcano (Utility)

Jardineros:

Hernán Pérez (Utility)

Romer Cuadrado

Ángel Reyes

Staff técnico: