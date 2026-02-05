Este es el roster de Magallanes para la Serie de Las Américas

Los Navegantes del Magallanes mantienen una buena base con respecto a los peloteros que se proclamaron campeones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) de cara a la Serie de Las Américas. No obstante, hay varios refuerzos que fortalecerán a esta franquicia y a continuación, te mostraremos el posible roster de los turcos de cara al evento que inicia este jueves, 5 de febrero.
De hecho, la adición más llamativa es la de quien será el cabecilla de este grupo, debido a que César Isturiz sustituirá a Yadier Molina como el dirigente del equipo, debido a que el "Marciano" no podrá estar presente por ser miembro de una organización de MLB, según fuentes extraoficiales.
Asimismo, se añadieron a varios lanzadores y jugadores de posición que complementarán las fortalezas de los "Eléctricos" y estos serán todos los nombres que dirán presente, según la lista compartida por la página oficial de la LVBP.
Lanzadores:
- Adrián Almeida (LZ)
- Emilio Vargas (LD)
- Esmil Rogers (LD)
- Yohander Méndez (LZ
- Felipe Rivero (LZ)
- Silvino Bracho (LD)
- Ronnie Williams (LD)
- Edwar Colina (LD)
- Enderson Franco (LD)
- Williander Moreno (LD)
- Alexandro Tovalín (LD)
- Félix Cepeda (LD)
- Luis Martínez (LD)
- Raffi Vizcaíno (LD)
- Yorvin Pantoja (LZ).
Catchers:
- Pablo Aliendo
- Carlos Jesús Pérez
- Rusber Estrada
Infielders:
- Renato Núñez
- Aldrem Corredor
- José Gómez
- Luis Sardiñas
- Rougned Odor
- Wilfredo Tovar
- Tucupita Marcano (Utility)
Jardineros:
- Hernán Pérez (Utility)
- Romer Cuadrado
- Ángel Reyes
Staff técnico:
- César Izturis (manager)
- Clemente Álvarez (coach de banca)
- Giovanni Carrara (coach de pitcheo)
- Eliézer Alfonzo (coach de bateo)
- Félix Escalona (coach de primera)
- Luis Ugueto (coach de tercera)
- Julio Figueroa (coach de bullpen)
- Josman Robles (asistente al coach de bateo)