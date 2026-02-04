LVBP: Magallanes pierde a su MVP para la Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de las Américas está a pocas horas de comenzar y la representación venezolana (Navegantes del Magallanes) sentirán la ausencia del bateador más importantes de la serie final ante Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Todo esto tiene que ver con la ausencia de Leandro Cedeño en el torneo internacional que se celebrará en la Gran Caracas 2026. El poderoso bateador no podrá reforzar al conjunto eléctrico en el torneo internacional debido a compromisos profesionales que lo obligan a viajar a México, con la finalidad de reportarse a la franquicia de los Algodoneros de Unión Laguna, según el periodista, Samuel Clemente.

La decisión, aunque esperada dentro del entorno del jugador desde que terminó la serie final, genera impacto por el gran momento deportivo que atraviesa y por lo que representó en la más reciente final al llevarse los máximos honores (MVP).

Leandro Cedeño – Serie de las Américas

Cedeño fue, sin discusión, la gran figura de la serie final 2025/2026, actuación que le valió el premio al Jugador Más Valioso. En seis juegos disputados dejó una línea ofensiva que ya forma parte de la historia reciente del campeonato. Tomó 22 turnos al bate, conectó siete imparables y anotó siete carreras, mostrando consistencia y poder en cada aparición. Con esto, fue un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

Su aporte de fuerza fue determinante: disparó cuatro cuadrangulares y sumó dos dobles, cifras que inclinaron la balanza a favor de su equipo en momentos clave. Además, remolcó 14 carreras, estableciendo un récord de por vida en la liga para una serie final, una hazaña que habla por sí sola y dará mucho de qué hablar en el futuro.

El pelotero de 27 años también demostró disciplina en el plato, negociando seis boletos y ponchando apenas en cuatro ocasiones, para cerrar con un promedio de bateo de .318.

Finalmente, aunque no estará presente en la Serie de Las Américas, el nombre de Leandro Cedeño seguirá siendo referencia obligada al hablar del reciente título de los Navegantes del Magallanes y lo que pudiera ser su futuro en la LVBP.