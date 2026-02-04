Ojo pelao! Y mucho más con los ejemplares de Carlos Luis Uzcátegui en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Carlos Luis Uzcátegui analizó para Meridiano Web el chance de sus seis ejemplares inscritos para este domingo. Tras la jornada de ajustes de este miércoles, el profesional se mostró optimista respecto a la condición de su establo para la reunión número 6 de la temporada.

Carlos Luis Uzcátegui: Entrevista en Vivo R39 La Rinconada

Saludos entrenador, agradecido por conceder la entrevista para nuestros lectores hípicos de Meridiano Web, ¿Cómo se encuentra?

-Muy buenos días para toda la afición hípica, familia hípica del mundo. Abrazos y bendiciones para todos.

Un total de seis presentados tendrás para la jornada dominical. Comienza en la tercera carrera con la castaña de tres años Larastone, con la monta del jinete Oliver Medina ¿Qué nos puedes comentar?

-Esta yegua se mantiene muy bien a base de galope, carrera pareja y estoy seguro que la nuestra decidirá la carrera.

Luego en la primera del loto hípico presenta a la yegua Sarasarita.

-Esta carrera es complicada, lamentablemente nos tocó el puesto uno el cual para ella no es el mejor ya que no tiene mucha velocidad, pero su condición es óptima. Viene a reaparecer dos veces prácticamente y para esta ocasión está mucho más puesta.

5y6 nacional: La Rinconada Entrevista Datos Hípicos

Para el 5y6 nacional, luego de 56 días regresa a la pista la importada Make Sense Of It.

- No me atrevo a darla como una línea porque el lote es sumamente parejo, pero su condición física es impecable; en la cancha luce excelente. Si revisan su actuación anterior, tuvo un salto hacia arriba en la partida que la dejó en el último puesto; aun así, fue capaz de descontar ventaja y rematar con fuerza para finalizar cuarta. Es una yegua que debe estar obligatoriamente en todas las combinaciones.

Para la Condicional Especial a celebrarse en la quinta válida, tiene dos presentadas importadas Nikitis y She A Baddie.

-Las dos andan en el tope, en carrera pareja y por demás interesante. Estoy seguro que vamos a decidir.

La carrera de los acumulados y nuevamente la presencia de la yegua Star Plus.

- Es una lástima que el sorteo nos asignara nuevamente el puesto uno. Ella no es una yegua veloz y suele accionar entre las últimas, por lo que desde ese puesto corre el riesgo de quedar encajonada. Sin embargo, su condición es óptima; no la descarten en sus combinaciones del 5y6, porque estoy seguro de que presentará un remate demoledor en la recta final

Gracias y los esperamos el día domingo