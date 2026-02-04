Magallanes ya tiene a sus primeros refuerzos para la Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

La segunda edición de la Serie de las Américas llega a Venezuela desde este 5 de febrero, con la representación de Navegantes del Magallanes, como campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Para este torneo, tal y como se acostumbra en la Serie del Caribe, los criollos irán con una cantidad importante de refuerzos, para buscar la corona.

De hecho, según reporta el periodista Efraín Zavarce, ya el equipo venezolano que competirá tiene a varios de sus refuerzos confirmados, entre los que se encuentran una cantidad más que interesante de nombres de peso, que realmente ayudarán a conformar un gran equipo.

Venezuela tiene refuerzos para la Serie de las Américas

Según la información adelantada por Zavarce, al menos seis peloteros están confirmados como refuerzos para Magallanes en la Serie de las Américas. Hernán Pérez, Aldrem Corredor, Silvino Bracho, Edwar Colina, Yorvin Pantoja y Emilio Vargas, serían los jugadores ya asegurados para el roster criollo en el campeonato.

Y es que en efecto, hay que recordar que los filibusteros contarán con una importante cantidad de bajas, ya que los peloteros pertenecientes al sistema de MLB no pueden participar, lo que le cierra las puertas a jugadores como Sandy León, Eliézer Alfonzo Jr. y José Suárez, lo que hace inviable asistir sin reforzarse de buena manera.