Super prospecto de MLB jugará con Brasil el Clásico Mundial 2026

Brasil quiere dejar su huella en la venidera participación en el Clásico Mundial de béisbol y buscará dar la estocada en el Grupo B, donde compartirá con una de los principales potencias como es Estados Unidos, además de eso, México, Gran Bretaña e Italia desde el Daikin Park, ubicado en Houston.

Entre sus figuras par ver acción a partir del 6 de marzo, Bo Bichette destaca como la estrella que tendrán los brasileños en el torneo. El campocorto, que iene de firmar en la presente temporada baja con New York Mets, será la sensación de la novena para el mencionado torneo después de llegar hasta la Serie Mundial de Las Mayores con Toronto Blue Jays.

Asimismo, la selección sudamericana también contarán con hijos de leyendas del béisbol como es Lucas Ramírez, hijo del ex pelotero dominicano Manny Ramírez, que ya se desempeñó durante los clasificatorios y siendo determinante con el madero. De la misma manera, el conjunto canarinho contará con Joseph Contreras, que fue incluido en la lista final para el Clásico Mundial de Béisbol, de acuerdo con múltiples reportes.

Joseph Contreras jugará con Brasil

Con tan solo 17 años, Joseph es hijo del exlanzador José Contreras y de madre brasileña, lo que le permite representar al país sudamericano en el torneo. El joven derecho es considerado uno de los mejores lanzadores de escuela secundaria a seguir de cerca de cara al próximo Draft de las Grandes Ligas, destacándose como un talento prometedor dentro del béisbol internacional.

El serpentinero está considerado en el puesto 47 entre los mejores prospectos de cara al próximo draft de escogencias, según MLB Pipeline. Su venidera aparición en el Clásico Mundial será una oportunidad mágica de mostrarse ante mundo y encaminar su recorrido con miras a las Grandes Ligas en un futuro cercano.