Pronósticos Aqueduct: picks gratis y el dato clave para el miércoles 4 de febrero

A pesar de los pronósticos del clima adversos que ha tenido la zona donde se encuentra el hipódromo de Aqueduct en Nueva York, este miércoles se celebrará una jornada que iniciará a la 1:10 de la tarde (Hora del Este)/2:10 p.m. (Hora de Venezuela).

La cartelera hípica tendrá ocho competencias y la primera será en 7 furlongs (1,400 metros) en arena, un Maiden Claiming de $75,000 para ejemplares de cuatro años y más edad. El Pick 6 dará inicio en la tercera competencia, el cual tiene un monto acumulado que supera los $18,000.

Análisis de las carreras y picks para Aqueduct

Primera Carrera | 1,400m, arena (2:10 p.m. VEN)

Copious (2): Le llegó la hora de salir de esos cuartos lugares que ha obtenido.

Indescartable por la monta de Manuel Franco. Antietam (5): Corrió en Keeneland y no lo hizo mal. Pendientes

Segunda Carrera | 1,200m, arena (2:41 p.m. VEN)

Ohoopee (7): Gran carta de Linda Rice que montará Flavien Prat

Mostrará velocidad aupado por Franco en los controles. Admiral Sol (2): Buena opción que intentará la repetida con Christopher Elliot Bracho.

Tercera Carrera | 1,800m, arena (3:11 p.m. VEN)

Mad Banker (6): Sube de distancia pero confiamos en Jaime Rodríguez.

Pendientes que ganó en este tiro pero fue descalificado. Caddiemaster (3): Una gran opción de buen dividendo que no puede olvidarse.

Cuarta Carrera | 1,400m, arena (3:42 p.m. VEN)

Toxic Gray (4): Uno de los ejemplares que más luce en la tarde. Debe cristalizar esta vez.

Vettriano (7): Buen puesto de salida y es rápido. Carmouche es especialista en punta.

Quinta Carrera | 1,600m, arena (4:12 p.m. VEN)

Cara Fiore (6): Recuperado esta vez, me agrada con la dupla de Franco-Brown, quienes tienen números calientes para este meeting de Aqueduct. Es el dato clave para la jornada de hoy. Ajustó 49.4 para la media milla de manera cómodo en la pista de entrenamiento de Belmont Park.

Sexta Carrera | 1,200m, arena (4:42 p.m. VEN)

Dot’s Dollar (1): En carrera difícil luce por su velocidad. Baja de precio de reclamo.

En carrera difícil luce por su velocidad. Baja de precio de reclamo. Brave Buck (6): Ahora que este grupo es distinto, tiene como alcanzar el éxito.

Ahora que este grupo es distinto, tiene como alcanzar el éxito. Tizmarkus (8): Otro que debe salir beneficiado con el cambio de grupo.

Séptima Carrera | 1,800m, arena (5:13 p.m. VEN)

Donegal Surges (4): Otra de las bases que más me agrada para lograr la victoria esta tarde. Carmouche lo hizo triunfar en la pasada, pero fue descalificado. Por la distancia no debe tener problemas. Todd Pletcher sabe muy bien lo que hace y por ello inscribió a este seisañero en esta agrupación.

Octava Carrera | 1,300m, arena (5:43 p.m. VEN)