Ocala Breeders’ Sale publica el catálogo de dosañeros para la subasta de marzo

Suscríbete a nuestros canales

La organización Ocala Breeders’ Sales (OBS) anunció la tarde de este martes el catálogo oficial para su tradicional subasta de marzo. El evento, que representa el inicio de las ventas de purasangres en edad de entrenamiento, contará con tres días de actividad intensa en el óvalo de Ocala, Florida.

Detalles de la subasta y exhibiciones:

Un total de 816 dosañeros integran el lote que saldrá a subasta entre el 8 y 10 de marzo. Previo a las ventas, los ejemplares realizarán sus respectivos trabajos en pista (Under Tack Show) para mostrar su condición física a los compradores. El cronograma de exhibiciones quedó definido de la siguiente manera:

4 de marzo: Del hip 1 al 204.

Del hip 1 al 204. 5 de marzo: Del hip 205 al 408.

Del hip 205 al 408. 6 de marzo: Del hip 409 al 612.

Del hip 409 al 612. 7 de marzo: Del hip 613 al 816.

Todas las sesiones de entrenamiento iniciarán a las 8:00 a.m. El catálogo completo ya se encuentra disponible para consulta en el portal oficial obssales.com.

El éxito de la edición 2025

La subasta de marzo de OBS mantiene una alta expectativa tras los registros históricos del año pasado. En 2025, el evento alcanzó cifras récord en montos brutos y promedios. De esta edición emergió el tordillo Brant, adquirido por Zedan Racing por 3 millones de dólares. El ejemplar ganó el Del Mar Futurity (G1), finalizó tercero en la Breeders’ Cup Juvenile (G1) y obtuvo la nominación como finalista al Eclipse Award como Potro Dosañero.