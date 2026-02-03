NFL 2026: Estos han sido los 10 mejores shows del medio tiempo de la historia

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 8 de febrero se llevará a cabo en Estados Unidos, el medio tiempo del Super Bowl 2026. Un momento único para los amantes de la música y del deporte, que tendrá al puertorriqueño Bad Bunny, dándolo todo en el campo de juego con sus mejores éxitos.

Gran momento

A lo largo del medio tiempo han sido varios artistas que se han presentado con espectáculos únicos, cargados de bailarines, escenografías, detalles, producción, vestuario y lugares emblemáticos de Estados Unidos.

Al estar el medio tiempo a la vuelta de la esquina, desde Meridiano hacemos un repaso de los momentos más increíbles del show, que se realizará este año en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Michael Jackson

Para nadie es un secreto los espectáculos que realizaba el conocido “Rey del pop”, y para el Super Bowl de 1993 no fue la excepción.

La estrella hizo historia con un show de altura, transformando lo que era el evento musical y destacándolo como un espectáculo que podía ser televisado.

Prince

El 4 de febrero del año 2007 fue el turno del cantante y compositor estadounidense, quien entregó un set list de 12 minutos, destacando su éxito mundial “Purple Rain”.

El artista se desplazó por todo el escenario del antiguo Dolphin Stadium de Miami, que se iluminó con lluvia bajo el símbolo de Prince.

Katy Perry

Con una monumental entrada en un gigante león dorado, fue como la artista californiana se presentó el medio tiempo del 2015.

La artista repasó los éxitos más grandes de su carrera como “Roar”, “Dark Horse”, “Teenage Dream”, “California Gurls” y “Firework”.

Además, recibió a dos invitados especiales, Missy Elliott y Lenny Kravitz.

Beyoncé

No hubo un show con más energía, luces y actitud que el de la estrella estadounidense en el 2016. Fue tanto la entrega y escenografía que tuvo el medio tiempo que el recinto se quedó sin luz, debido a una sobrecarga eléctrica.

Vestida de negro y con la invitación de sus antiguas compañeras de “Destiny's Child”, Michelle y Kelly, la morena ofreció al mundo un espectáculo único.

Madonna

En la lista no puede faltar “La reina del pop”, quien hizo un show muy al estilo griego con armaduras, escudos y hombres vestidos de guerreros.

Todo un show que se realizó el 5 de febrero de 2012 en el Lucas Oil Stadium de Indianápoli, que hizo paralizar al mundo, como uno de los más vistos.

Dr. Dree y Snoop Dogg

Para el 2022 la NFL rindió un merecido homenaje a lo mejor del hip-hop, teniendo a varios músicos en escena como Dr. Dree, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent.

Los seis demostraron su poder en los diversos escenarios, que tuvo un total de 103.4 millones de espectadores, según datos de internet.

Lady Gaga

Desde lo más alto del NRG Stadium de Houston, Texas, hizo acto de presencia la popular “Mother Monster”, con una interpretación de "Hold My Hand".

Entre sus canciones para el show estuvo "Poker Face", "Born This Way" y "Million Reasons".

Los Rolling Stones

Para el medio tiempo en el Super Bowl 2026, fue el turno de la banda británica liderada por Mick Jagger. Un espectáculo que duró unos 13 minutos y superando la censura de la NFL por letras atrevidas de los artistas que se presentan.

El escenario presentaba la emblemática boca con labios rojos, símbolo de la agrupación.

Rihanna

La estrella nacida en Barbados, realizó el medio tiempo del 2023 embarazada de su segundo hijo, en el Glendale, Arizona.

Un show que no solo marcó su regreso a los escenarios tras años alejada, sino también la entrega que tiene como artista para estar en las alturas cantando para millones de personas.