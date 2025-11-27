Lenny Kravitz vive agresivo y doloroso momento en su concierto de Australia

Suscríbete a nuestros canales

Durante su show en Brisbane, Australia, el pasado 21 de noviembre, el cantante Lenny Kravitz vivió un episodio insólito que marcó su noche y no fue para nada agradable.

En el marco de su gira “Blue Electric Light Tour”, el estadounidense visitó el Brisbane Entertainment Centre donde una fanática visiblemente entusiasmada lo agarró y le hizo un daño físico que le generó mucho dolor al artista.

Doloroso momento para Lenny Kravitz

Cuando Kravitz descendió entre el público durante su clásico “Let Love Rule”, la chica le arrancó cuatro de sus rastas. El propio Lenny relató lo sucedido en un video que subió a sus historias de Instagram, donde se mostró completamente impactado.

“Brisbane, ha sido una locura. ¡Una auténtica locura! Cuando salí a cantar ‘Let Love Rule’, una joven demasiado emocionada me arrancó cuatro rastas. ¿Sabes lo fuertes que tienes que tirar para sacarlas de mi cabeza? ¡Maldi@$# sea, nena!”, expresó en el audiovisual.

Aunque el momento fue doloroso, lo sorprendente es que el show no se detuvo y Lenny siguió adelante con su actuación y continuó cantando como si nada hubiera pasado.

La reacción inmediata de Lenny

Lejos de molestarse y tratar mal a la chica, Kravitz habló con sinceridad y humor sobre lo ocurrido. En su mismo video publicado en sus ‘instastories’, aseguró que, no dejará de realizar el mismo show con esa canción.

“No voy a dejar de salir para ‘Let Love Rule’ porque ese es nuestro momento juntos. Brisbane, eres salvaje. Te amo”, resaltó. Según sus palabras, a pesar del tirón y del dolor, se mantiene firme en su compromiso con su público.