Los “Cracks” ajustan condiciones: Voyage Bubble defenderá su título ante Romantic Warrior en un nuevo desafío a finales de mes

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Sha Tin albergará sus primeros prestigiosos eventos del Grupo 1 del año en enero de 2026, con la primera etapa de la Triple Corona, The Stewards’ Cup, como protagonista. Los caballos de élite, Romantic Warrior, Voyage Boubble y Ka Ying Racing, están listos para luchar por la gloria temprana, demostrando su extraordinaria fuerza.

Romantic Warrior ahora va por la triplecorona para adultos

El histórico campeón de siete años, Romantic Warrior, centrará su atención esta temporada en la serie de la Triple Corona, buscando la gloria definitiva y listo para volver a encender la emoción. Para ello tendrá que enfrentar una vez más a Voyage Bubble, que ha sido el ganador de este evento en el hipódromo Sha Tin, ambos con el mejor jinete del mundo según los premios Longines, James McDonald, quien tendrá que escoger una vez más entre estos dos “cracks” que se han ganado un puesto dentro de la afición asiática.

Voyage Bubble a defender su titulo de triplecoronado

Voyage Bubble, ganador de la triple corona para adulto el pasado año tras ganar el The Stewards’ Cup, el Citi Hong Kong Gold Cup en marzo y el Standard Chartered Champions & Chater Cup en mayo. Este año tendrá que enfrentarse a Romantic Warrior, que lo viene de derrotar en la Hong Kong Cup, disputada el pasado mes de diciembre.

Ka Ying Rising listo para la Centenary Sprint Cup

Ka Ying Rising considerado como el mejor velocista del mundo, se prepara para su siguiente salida en el hipódromo de Sha Tin, para competir en la Centenary Sprint Cup (Gr1) el próximo domingo 25 de enero, en 1.200 metros.

Ka Ying Rising, viene de ganar con facilidad por segunda vez el Hong Kong Sprint (Gr1), lo que significo su decimosexta victoria consecutiva, y será guiado por su jinete habitual jinete Zac Purton. De lograr la victoria, se convertiría en el segundo ejemplar en conseguir triunfos consecutivos en este evento, después de Beat the Clock (2019 y 2020).