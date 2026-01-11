Yolber Torres protagonizó una hazaña que rara vez se ve en el mundo del hipismo en Estados Unidos, dejando a todos boquiabiertos

Suscríbete a nuestros canales

Los récords se hicieron para romperlos y las hazañas para establecerlas. Yolber Torres, se convierte en uno de esos casos que pocas veces se pueden ver. Lo cierto del caso, que Yolbert se convierte en el primer jinete venezolano en conseguir dos titulo como aprendiz en una misma temporada.

Si, suena extraño, pero es lo correcto. Durante la temporada el hipódromo de Gulfstream Park, sirve de para tres meetings en el año. Inicia la temporada con el Championship, continua con el Royal Palm Meet, luego el Sunhine Meet, para culminar el año una vez más con el Championship que se extiende desde noviembre hasta marzo de la próxima zafra.

Dos títulos como Campeón Jinete Aprendiz en una misma zafra

En este sentido, Torres, parte de la cantera venezolana de jinetes y entrenadores que hacen vida fuera de nuestras fronteras. Específicamente en los países norteños, Estados Unidos y Canadá, celebró con júbilo su primer título como Campeón Jinete Aprendiz, en el Royal Palm Meet, en la Florida, que concluyó el 31 de agosto, donde alcanzó 37 victorias, 33 segundos, 40 terceros en 275 montas y produjo para sus conexiones de $1.032.455.

Pero no todo quedó allí. Yolber Torres, continuo su aprendizaje con la misma confianza y con más experiencia para sumar su segundo título en el año como Campeón jinete Aprendiz, en el Sunshine Meet, que tuvo acción desde 05 de septiembre hasta al 23 de noviembre.

El joven aprendiz logró un total de 13 victorias, 12 segundos y 21 terceros en la estadística de jinetes del pasado meeting de verano más un porcentaje de efectividad de 29% y produjo para sus conexiones cerca de 400 mil dólares.

Yolber Torres un talento que recibió apoyo y demostró sus cualidades

Torres, nativo de Caracas, Venezuela, comenzó su carrera en el hipódromo de Valencia y después en La Rinconada, donde continuó su aprendizaje en la escuela de Eibar Coa.

Una vez finalizado su aprendizaje en el 2020, decide establecerse en los Estados Unidos y de la mano del agente también criollo José Gregorio Sánchez, a finales de 2024 recibe su licencia y comienza su carrera profesional, hasta conseguir su primer triunfo el 11 de mayo con la yegua Always Adriana, para la entrenadora Georgina Baxter.

Tolber Torres, en la actualidad colecciona 60 victorias, 61 segundos y 74 terceros, en 548 actuaciones con una producción para sus conexiones de $1,789,001.